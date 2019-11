Der RCC hat ab sofort einen „Knick in der Optik“

Rathenow

Pünktlich um 11.11 Uhr wurde die Uhr angehalten. „Die Uhrzeit bleibt jetzt erst mal so“, sagte der Präsident des Rathenower Carnevalsclubs, Mario Lienig. Im offenen Wagen war das Prinzenpaar vor dem Rathaus angekommen, die Mitglieder des Elferrates folgten auf einem Hänger, der mit Bonbons und Bier bestens ausgestattet war.

RCC mit Gästen

11.11. in Rathenow – das bedeutet traditionell um 11.11 Uhr die Übergabe der Rathaus-Schlüssel. Der RCC hatte Gäste mitgebracht. Den Chef des Stendaler Elferrates – dort sagt man „Ahoi“ statt „Helau“ und Karnevalisten aus Ulm. Noch mehr Gäste erwartet der RCC am 23. November zu seinem Umzug und zur Fremdensitzung, unter anderem aus Waren an der Müritz.

Bürgermeister Ronald Seeger hatte sich dem Anlass entsprechend eine rote Jacke übergezogen und einige Orden umgehängt. „Alle kann ich nicht mehr auf einmal tragen, da falle ich nach vorne“, sagte er. 17 Orden hat er inzwischen bekommen. Der RCC hatte die Narrenkappe des Bürgermeisters dabei, die offenbar zwischenzeitlich mal verloren gegangnen war. Und einen Koffer, den man – wie praktisch – mit Handschellen am Handgelenk tragen kann. Mario Lienig: „Dann kann der auch nicht verloren gehen.“

Bald ein großer Prinz

Für die so genannte fünfte Jahreszeit ist alles vorbereitet. Prinz Uwe I. und Prinzessin Manuela II. kennen das Geschäft, sie waren schon mal in der Rolle unterwegs. Und das Kinderprinzenpaar ist ins Teenageralter hineingewachsen. Gunnar und Josephine spielen ihre Rolle schon sehr gut. Für Gunnar, so wurde es am Rathaus-Portal schon mal festgelegt, wird es in einigen Jahren auch die Krone des erwachsenen Prinzen geben.

Noch ein Spruch

„ Rathenow Helau“ ist der RCC-Schlachtruf. Den haben die Narren inzwischen ergänzt. Sie rufen nun auch noch ein kräftiges „Knick in der Optik“ dazu und wollen so Bezug auf die Tradition der optischen Industrie nehmen. Überhaupt werde es auch in dieser Saison wieder viele Überraschungen geben, verspracht Mario Lienig. Schon zur Fremdensitzung am 23. November werde das beginnen.

Tanz der Grünen Garde. Quelle: Joachim Wilisch

Keine Überraschung hingegen ist der Geburtstag von Elferratsmitglied Thomas Fischer. „Er hat jedes Jahr am 11. November“, sagte Bürgermeister Ronald Seeger und ließ die Narrengemeinde ein fröhliches Happy Birthday“ anstimmen. Thomas Fischer ist übrigens so alt wie der Karneval in Rathenow und der geht in die 52. Spielzeit.

Kussfreiheit und Narrenregie

Nachdem Prinz Uwe Kussfreiheit und Narrenregie verkündet hatte, machte Ronald Seeger umgehend klar, wie es nun mit der Rathaus-Mannschaft weitergeht, die ansonsten die Arbeit erledigt: „Vor 12 Uhr wird hier nur noch sehr wenig gearbeitet.

Viel Applaus

Einen Vorgeschmack auf das Programm des RCC gab es auch: die Grüne Garde stand zum Straßentanz bereit und schwang die Beine. Dafür gab es viel Applaus – auch weil die Tänzerinnen bei winterlichen Temperaturen ausharren mussten.

Vor dem Rathaus hatten sich viele Zuschauer versammelt. Quelle: Joachim Wilisch

Wer die 52. Saison in vollen Zügen genießen will, der sollte sich die Termine merken. „Heimathafen“ des RCC ist der Saal des Havelrestaurants „Schwedendamm“: Am 23. November um 15.30 Uhr steht der karnevalistische Umzug durch Rathenow an, am Abend des 23. November umd 19.11 Uhr ist dann die 13. Fremdensitzung. Dieser Termin erfreut sich großer Beliebtheit, es gibt aber noch Restkarten.

Zwei Prunksitzungen

Danach geht es am 15. Februar des kommenden Jahres mit der Prunksitzung weiter, ebenfalls um 19.11 Uhr. Am 20. Februar ist um 19.11 Uhr die zehnte Weiberfastnacht, es ist die zehnte. Eine weitere Prunksitzung ist am 22. Februar um 19.11 Uhr.

Von Joachim Wilisch