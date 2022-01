Der Radweg an der B 102 zwischen Rathenow und Hohennauen wird erneuert – Karsten Ziehm erklärt warum

Rathenow

So mancher Autofahrer hatte sich in den vergangenen Wochen gewundert, dass auf der Bundesstraße 102 von Rathenow in Richtung Hohennauen plötzlich nicht mehr die sonst üblichen 100 km/h erlaubt sind. „Ewige 50 km/h, aber nix passiert“, beklagt sich eine Rathenowerin auf Facebook.

Tatsächlich hat sich hier inzwischen einiges getan. Der alte Radweg ist verschwunden und wird derzeit erneuert. Darauf weist ein großes Schild des Bundesverkehrsministeriums und des Landesbetriebs Straßenwesen Brandenburg hin: „B 102 Sanierung Radweg Rathenow – Rhinow bis II. Quartal 2022“.

Dass der Bund Geld für die Sanierung der Strecke ausgibt, löst aber nicht bei allen Freude aus. „Aus meiner Sicht erscheint die Sanierung des Radweges völlig überflüssig, da dieser absolut intakt und gut befahrbar ist. Es gibt doch ganz sicher Radwege, deren Sanierung notwendig erscheint. Und es gibt Bedarf, neue Radwege zu errichten. Diese Maßnahme sieht sehr nach einer ,Beschäftigungsstrategie’ und ,Geldverbrennung’ aus“, kritisiert eine Leserin gegenüber der MAZ.

Und noch einen anderen Kritikpunkt bringt die Dame an: „Meiner Ansicht nach wurden beim Abschälen der Grasnarbe bereits sämtliche noch vorhandenen Alt-Bäume gefällt.“ Karsten Ziehm, Leiter der zuständigen Straßenmeisterei Rathenow, bestätigt, dass im Zuge der Arbeiten vier Bäume weggenommen wurden. Dabei habe es sich um bereits leicht geschädigte Ahorn-Bäume gehandelt.

20 weitere Bäume werden an der B 102 gepflanzt

„Dazu muss man allerdings auch sagen, dass wir auf der gegenüberliegenden Seite Ersatzpflanzungen vorgenommen haben. Wir haben hier rund 25 junge Linden in die Erde gebracht“, betont Ziehm. Im Frühjahr sollen Azubis etwa 20 weitere Bäume pflanzen. „Damit wollen wir auch ein Zeichen setzen“, macht Karsten Ziehm deutlich.

Er kann auch erklären, warum der Radweg erneuert wird. Die 13 Kilometer lange Strecke weise tatsächlich an einigen Stellen Schäden auf. Es gebe Risse, zum Teil auch Absenkungen. Das Hauptproblem aber seien große Aufbrüche, die durch Baumwurzeln verursacht wurden.

„Es gibt hier also durchaus einen Sanierungsbedarf“, erklärt Ziehm. Der Radweg soll aber nicht nur ausgebessert werden. Er wird von Grund auf erneuert und dabei auch gleich verbreitert. Als der Weg vor mehr als zehn Jahren entstand, sei eine Breite von zwei Metern ausreichend gewesen. Inzwischen betrage der Regelquerschnitt für Radwege aber 2,50 Meter.

Karsten Ziehm ist Leiter der Straßenmeisterei Rathenow. Quelle: Markus Kniebeler

„So ist gewährleistet, dass man genügend Abstand halten kann, wenn andere Radfahrer im Gegenverkehr unterwegs sind. Bei einer Breite von 2,50 Meter können dann zwei Radfahrer sicher aneinander vorbeifahren“, erklärt der Leiter der Straßenmeisterei.

Nicht zuletzt werde die Sanierung auch genutzt, um Wurzelsperren einzubauen. Diese sollen verhindern, dass es erneut zu Aufbrüchen kommt. Anfang Dezember hatte das beauftragte Unternehmen die Oberfläche des asphaltierten Weges vom Mittelfeldweg hinter dem Ortsausgang Rathenow bis zur Havelkurve vor Albertsheim abgefräst.

Arbeiten sollen bis Mai abgeschlossen werden

Das alte Material dient nun als Unterbau. Auf diese Schottertragschicht kommt jetzt der Oberbau aus Asphalt. Zum Schluss werden noch die Wurzelsperren eingebaut.

Das Teilstück von der Havelkurve bis nach Hohennauen ist bereits fertiggestellt. Die Abschnitte von Hohennauen nach Rhinow und vom Mittelfeldweg bis zum Ortseingang Rathenow sollen in den nächsten Wochen erneuert werden. Laut Plan müssten die Arbeiten bis Mai abgeschlossen sein.

Karsten Ziehm ist sich sicher, dass der Radweg dann wieder von vielen genutzt wird. „Die Menschen fahren immer häufiger mit dem Fahrrad. Auch der Anteil der Radtouristen in unserer Region wächst. Das freut uns natürlich. Wir wollen, dass die Menschen mehr Radfahren und wir wissen, je besser ein Radweg ist, desto stärker wird er frequentiert.“ Dass der Bund für eine solche Maßnahme Geld zur Verfügung stellt, findet er durchaus sinnvoll.

Von Christin Schmidt