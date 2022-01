Der Rathenower Bürgermeisterkandidat Corrado Gursch ganz persönlich

Rathenow

Berufsbedingt kommt Corrado Gursch immer mal wieder mit hohen Tieren in Kontakt. Das bleibt im Raumschiff Bundestag, in dem Gursch als Büroleiter des CDU-Abgeordneten Uwe Feiler tätig ist, nicht aus.

Wenn Gursch vom hektischen Politbetrieb genug hat, dann werden die hohen Tiere durch ein niederes Tier ersetzt. Wobei das nicht wertend gemeint ist, sondern allein die Körpergröße betrifft. Denn Kalle, von dem hier die Rede ist, ist ein Hund. Ein echter Hund. Und mit diesem ist Gursch regelmäßig in der Umgebung seines Heimatortes Steckelsdorf unterwegs.

„Das ist mein Ausgleich zum Büro-Alltag, den ich ja größtenteils sitzend verbringe“, sagt Gursch. „Die Bewegung tut also nicht nur Kalle, sondern auch mir gut.“

Wenn man das hört, könnte man meinen, dass Corrado Gursch ein Anhänger der Lebensphilosophie des ehemaligen englischen Premiers Winston Churchill ist, der auf die Frage, warum er so alt geworden sei, „no sports“ (kein Sport) geantwortet haben soll.

Erfolge als Wassersportler

Aber weit gefehlt. Zwar mag in Gurschs Kalender momentan die Zeit für weiter reichende Aktivitäten als die Runde mit dem Hund fehlen. Aber das war nicht immer so. Als Jugendlicher war der heute 33-Jährige sehr sportlich unterwegs. Zwischen dem 10. und dem 20. Lebensjahr sei er Mitglied des Rathenower Wassersportvereins 1922 gewesen, erzählt er. Und zwar ein sehr aktives Mitglied. Zwei bis drei Mal Training in der Woche und an Wochenenden Wettkämpfe. Aus dieser Zeit stammt eine ganze Kiste voller Medaillen und Urkunden, die Gursch sich erpaddelt hat. Sein größter Erfolg: Die ostdeutsche Meisterschaft im K 2 (Zweier Kajak).

„Das war eine tolle Zeit“, erinnert sich Gursch. Nicht nur die Aktivität habe ihm gefallen, auch der Zusammenhalt im Verein. Leider habe er dem Wassersport, als Studium und Beruf mehr Zeit in Anspruch nahmen, den Rücken gekehrt. Aber den Bezug zum Wasser und zum Paddeln habe er nie verloren. „Ich halte es nicht für unmöglich, dass ich mich irgendwann wieder ins Boot setze“, sagt er. Die Lust auf Wasser und Bewegung sei jedenfalls noch da.

Leidenschaft für die Historie

Wegen der momentanen Doppelbelastung – Beruf und Wahlkampf – wird das Paddel allerdings vorerst unangetastet bleiben. In seiner freien Zeit dürfte Gursch dann eher seiner Leidenschaft für die Historie frönen. „Ich bin ein großer Geschichtsfan“, sagt das Mitglied des Fördervereins Heimatmuseum für die Stadt Rathenow. „Wenn es die Zeit erlaubt, vertiefe ich mich gerne in ein historisches Sachbuch.“

Geweckt worden sei dieses Interesse an der Vergangenheit von seinem Opa Klaus Ellbogen, sagt Gursch. Der habe früher an Wochenenden mit Frau und Enkel die nähere und weitere Umgebung erkundet. „Denkmäler, Museen, Schlösser – vor uns war nichts sicher“, erinnert sich Gursch. Nach Berlin und Potsdam hätten die Exkursionen geführt, aber auch bis nach Magdeburg und noch weiter sei das Opa-Oma-Enkel-Trio gekommen.

Auch zu seinen Großeltern mütterlicherseits hatte er eine enge Bindung. Dies zeigt die Tatsache, dass Corrado nach dem Tod der Großmutter Sieglinde im Jahr 2008 in das Haus seines Opas zog, in dem er heute noch lebt. Bis zum Tod von Rolf Gursch im Jahr 2015 waren die beiden Männer ein eingespieltes Team. Als eingetragener Betreuer kümmerte sich der Enkel bis zuletzt um seinen geliebten Großvater.

Enge Verbindung zur Familie

„Die Verbindung zu meiner Familie war mir immer sehr wichtig“, sagt der Kandidat der CDU. Auch deshalb habe er sich nie allzu weit weg begeben von seiner westhavelländischen Heimat. Als Studienort wählte er Brandenburg/Havel vor allem deshalb, weil er von dort täglich in seinen Steckelsdorfer Heimathafen zurückkehren konnte.

Auch zu seinem Arbeitsplatz im Berliner Regierungsviertel pendelt er mit der Bahn. Im Zuge der Corona-Pandemie hat er aber den Anteil der Home-Office-Tage ausgebaut. Dank moderner Kommunikationstechnik ist das kein großes Problem.

Die Freundin – „ich bin in guten Händen“ sagt Gursch – wird’s freuen. Und auch Kalle profitiert. Allerdings sollte Gursch es mit den Spaziergängen nicht übertreiben. Ein 14 Jahre alter Hund will auch mal seine Ruhe haben.

Von Markus Kniebeler