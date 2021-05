Rathenow

Ob ein Waschbär, der hinter einen Baum hervor guckt, eine Schwanenmutter mit ihren Jungen auf dem Rücken auf der Havel oder nur ein spektakulärer Sonnenaufgang, die Fotos von Michael Kräger halten immer ganz besondere Augenblicke fest.

Der Hobbyfotograf aus Rathenow erinnert sich an seine Kindheit. „Als Kinder waren wir viel in der Natur unterwegs. Mein Vater hat uns oft mitgenommen. Das hat mir großen Spaß gemacht. Und man sagt ja, was einem als Kind Spaß macht, führt man auch als Erwachsener fort“, erzählt Michael Kräger.

„Wetterstimmung“ ist eines der Fotos von Michael Kräger. Quelle: Michael Kräger

Für die Ewigkeit festhalten

Auch als Erwachsener blieb der heute 62-jährige Hobbyfotograf der Natur treu. Immer, wenn er Zeit hatte, zog es ihn hinaus in den Naturpark Westhavelland. „In der Natur gibt es so viel zu erleben. Irgendwann kam mir der Gedanke, meine Begegnungen und Situationen in der Natur auf Bildern für die Ewigkeit festzuhalten.“

Ein schönen Augenblick hat Michael Kräger mit der Schwanenmutter mit den Jungen auf dem Rücken eingefangen. Quelle: Michael Kräger

Zu diesem Zweck kaufte sich Michael Kräger eine Kamera. „Ich holte mir eine einfache Digitalkamera. Mit dem, was die Kamera bot, war ich allerdings nicht so zufrieden. Tiere, die weit weg waren, konnte ich nicht gut abbilden. Also musste eine vernünftige Kamera her. Jetzt konnte ich auch weit entfernte Tiere und tolle Sonnenaufgänge fotografieren. Nun hatte mich die Leidenschaft zur Tier- und Naturfotografie voll gepackt.“

Eine fast afrikanische Stimmung am Gülper See hat Michael Kräger fotografiert. Quelle: Michael Kräger

Entspannung auf der Fototour

So nutzt Michel Kräger jede freie Minute, um mit seiner Kamera in der Natur unterwegs zu sein. Durch einen Fotofreund hat er viel über das Fotografieren und die Fototechnik gelernt. „Dafür bin ich dem Fotofreund heute noch sehr dankbar. Das hat mir sehr geholfen.“ Wenn Michael Kräger auf Fototour geht, ist die Sonne meist noch nicht aufgegangen. „Dann ist es noch schön ruhig in der Natur und es sind keine Menschen unterwegs. Das ist auch sehr entspannend.“

Michael Kräger fotografiert besondere Situationen – wie diesen Waschbär am Baum. Quelle: Michael Kräger

Da sich Michael Kräger beim Fotografieren in der Natur frei bewegen möchte und sich hauptsächlich der Bildgestaltung widmet, hat er sich entschlossen, seine schwere Kameraausrüstung gegen eine hochwertige Bridgekamera einzutauschen. Seine tollen Bilder präsentiert der Hobbyfotograf auf Facebook.

Schöner Sonnenuntergang an einem Feldgraben im Westhavelland. Quelle: Michel Kräger

Von Jürgen Ohlwein