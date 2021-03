Der Rathenower Optikpark erwacht aus dem Winterschlaf

Rathenow

Sobald die Tage länger werden und die Vorboten des Frühlings sich ein Stelldichein geben, erwacht auch der Rathenower Optikpark zu neuem Leben. Und damit sind nicht nur Krokusse und Schneeglöckchen gemeint, die sich ans Sonnenlicht kämpfen. Auch die Mitarbeiter der Anlage am Schwedendamm sieht man plötzlich über das Gelände wuseln.

Optikpark: Die ersten Termine Am 17. April wird die Saison des Optikparks eröffnet.Am 25. April startet der KK 3000-Lauf. Am 1. und 2. Mai findet der Frühlingsmarkt „Gartenzeit“ statt.Am 13. Mai, dem Himmelfahrtstag, wird eine Dixielandband für Stimmung sorgen.Am 23. Mai gibt das Kammersinfonieorchester Wernigerode auf der Bühne des Mühlenhofs ein Konzert.Am 1. Juni schlägt der Kinder-Mitmach-Zirkus „Sonnenblume“ seine Zelte auf dem Gelände am Schwedendamm auf.Am 5./6. Juni findet im Optikpark ein großes Kindertagsfestival statt.

Das heißt nicht, dass das Optikpark-Team während der Wintermonate tatenlos gewesen wäre. Da wurde das Mobiliar repariert, wurden die Flöße überarbeitet und wurden all jene Ausbesserungsarbeiten erledigt, die notwendig sind, um den Besuchern zur Eröffnung der neuen Saison am 17. April eine schmucke Anlage zu präsentieren.

Zu harken gibt es im Optikpark immer etwas: Dieter Welzel fegt Blätter und Äste zusammen. Quelle: Markus Kniebeler

Nun, nach Abschluss dieser Reparaturarbeiten geht es darum, die Anlage aus dem Winterschlaf zu holen. So werden in den kommenden Wochen die Bänke und Stühle, die während der kalten Jahreszeit in Hallen oder unter Planen gelagert waren, wieder aufgestellt.

Flößer bereiten sich vor

Auch die Flöße, auf denen Besucher sich über den idyllischen Havel-Altarm staken lassen können, werden in diesen Tagen zu Wasser gelassen. Alle wurden im Winter gründlich überarbeitet, es wurden sogar zwei neue Flöße gebaut. Derzeit kann man die Flößer bei den ersten Probefahrten beobachten. „Man verlernt das Staken zwar nicht“, sagt Mathias Stecher, der seit Jahren zu den Floßkapitänen gehört. Trotzdem müsse man nach einem langen Winter wieder ein Gefühl für das Geschäft auf dem Wasser bekommen.

Mit vereinten Kräften wird ein Floß zu Wasser gelassen. Quelle: Markus Kniebeler

Überall auf dem Gelände wird gefegt, geharkt und gewerkelt. Dieter Welzel fegt die Blätter und Äste zusammen, die der Wind in den vergangenen Tagen zu Boden befördert hat. Ihm ist anzusehen, dass ihm die Arbeit an der frischen Luft Spaß macht. Ein paar Meter weiter sorgen Thomas Protz und Peter Rühmschüssel mit einem Akkuschrauber dafür, dass die Sitzbänke in der Nähe des Parkcafés wieder richtigen Halt bekommen.

Ende März kommen die Stiefmütterchen

So wird es in den kommenden Wochen weitergehen. Die Strandkörbe werden aufgestellt, die Terrassen der Cafés hergerichtet, Wege und Beete in Ordnung gebracht. Die größte Aktion ist Ende März geplant. Dann werden alle verfügbaren Mitarbeiter des Optikparks unter Anleitung der gärtnerischen Leiterin Sieglinde Leumann auf Knien durch die Strahlenbeete kriechen, um tausende Stiefmütterchen in die Erde zu bringen.

Flößer Mathias Stecher unternimmt eine erste Testfahrt. Quelle: Markus Kniebeler

Das ist traditionell der Punkt, an dem bei der Leitung des Optikparks die Spannung steigt. In diesem Jahr allerdings wird die Vorfreude auf den Saisonstart getrübt durch Corona-Pandemie. „Wir wissen nicht, wie sich die Lage in den kommenden Wochen entwickeln wird“, sagt Optikpark-Geschäftsführerin Kathrin Fredrich. Nachdem man bereits die Eröffnung der vergangenen Saison wegen der Pandemie habe verschieben müssen, hofften alle nun inständig, dass in diesem Jahr alles nach Plan laufe.

Das Programm steht

Das Programm jedenfalls steht. Neben den großen Events – den Konzerten von Angelo Kelly, Stahlzeit und der schottischen Musikparade – wird es jede Menge attraktiver Veranstaltungen geben. Vor allem für Familien mit Kindern wird auf dem Gelände am Schwedendamm viel zu erleben sein.

Ob alles so kommt, wie geplant, ist aus den genannten Gründen noch ungewiss. „Wir werden abwarten und das Beste aus der Situation machen“, sagt die Geschäftsführerin. Möglicherweise müsse improvisiert werden. Dass der Optikpark das kann, hat er im vergangenen Jahr bewiesen.

Von Markus Kniebeler