Stattliche Fichte: Der Rathenower Weihnachtsbaum ist da

Rathenow

„Stattlicher Baum!“. Dem Urteil eines Passanten ist nicht zu widersprechen. Der Weihnachtsbaum, der seit Donnerstagmittag auf dem Märkischen Platz steht, kann sich sehen lassen. Gerade gewachsen, gute Figur, dichtes Nadelkleid. Bis zum Anfang des kommenden Jahres wird er vor dem Kulturzentrum festlichen Glanz verbreiten.

Aus dem Stadtwald ins Zentrum

Am Vormittag hatte Rathenows Stadtförster Thomas Querfurth mit seinen Mitarbeitern den Baum im Stadtwald gefällt. Von dort war er – von einem Polizeiwagen eskortiert – auf einem Tieflader zu seinem Bestimmungsort gebracht worden.

Zur Galerie Eine Fichte aus dem Stadtwald wird die Rathenower in den nächsten Wochen erfreuen. Der Baum wurde im Stadtwald geschlagen, per Tieflader ins Zentrum transportiert und auf dem Märkischen Platz aufgestellt.

Um kurz nach 12 Uhr hing der Baum am Haken. Vorsichtig ließ der Kranführer die Fracht sinken. Am Boden bearbeiteten die Forstleute den Stamm noch einmal mit der Motorsäge, um ihn passend zu machen für den im Märkschen Platz verankerten Schacht. Es dauerte nicht lange, bis der Baum ausgerichtet war. Dann konnte die schwere Metallhalterung, mit welcher der Baum fixiert wird, angeschraubt werden.

Stattlich, grün und schön gewachsen: Der Weihnachtsbaum in dieser Saison kann sich sehen lassen. Quelle: Markus Kniebeler

Am Nachmittag rückte das Zwei-Mann-Team der Rathenower Wärmeversorgung an, um den Baum zu schmücken – mit Kugeln, Lichterkette und einem Stern. Angeschaltet wird die Festbeleuchtung allerdings erst am kommenden Montag – nach dem Totensonntag.

30 Jahre alt, 16 Meter hoch

Geschlagen wurde der Baum – eine gewöhnliche Fichte – im Rathenower Stadtforst. Rund 30 Jahre alt ist sie, gut 16 Meter hoch. „Der Baum stand auf einer Fläche mit anderen Fichten, die wir für diesen Zweck pflegen“, so Querfurth. Bereits im vergangenen Jahr habe man dort den Weihnachtsbaum für den Märkischen Platz geschlagen.

Und es gibt noch Reserven. „Bis zu meiner Rente wird es reichen“, sagt Querfurth. Rund 15 Exemplare stünden noch, die irgendwann vor dem Märkischen Platz landen könnten. Übrigens feierte der Stadtförster am Donnerstag ein kleines Jubiläum. Die Fichte war der 25. Weihnachtsbaum, der in seiner Amtszeit aufgestellt wurde.

Der Adventsmarkt startet am 29. November Der Weihnachtsbaum auf dem Märkischen Platz wird über die Adventszeit hinaus für festlichen Glanz sorgen. Abgebaut wird er erst nach dem Jahreswechsel. Um den Baum herum wird in der kommenden Woche der Adventsmarkt aufgebaut. Eröffnet wird dieser am Freitag, dem 29. November. Traditionell wird am Nachmittag dieses Tages der Weihnachtsmann mit einem festlich erleuchteten Feuerwehrauto zum Märkischen Platz gebracht, um den Budenzauber zu eröffnen. Gefeiert werden kann auf dem Märkischen Platz bis zum 9. Dezember. Der Adventsmarkt öffnet täglich um 10 Uhr seine Türen.

Dass die Bäume auf der oben erwähnten Fläche für die Aufstellung auf dem Märkischen Platz in Frage kommen, ist nicht selbstverständlich. Denn die Fichten im Rathenower Stadtwald wurden – wie die Kiefern – in den beiden vergangenen Dürrejahren von Schädlingen befallen. Auf einem Areal gleich nebenan habe man etliche Fichten fällen müssen, so Querfurth.

Angst davor, dass es keinen Weihnachtsbaum auf dem Märkischen Platz mehr geben wird, muss indes niemand haben. Im 1900 Hektar großen Stadtwald wird sich immer ein Exemplar finden. Oder Privatleute bieten ihre Bäume an – wie in den vergangenen Jahren mehrfach geschehen. Der Nachschub ist also gesichert.

Von Markus Kniebeler