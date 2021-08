Der Schauspieler Stefan Jürgens liest in der Rathenower Stadtbibliothek

Rathenow

Zehn Jahre ist es her, da wurde die arabische Welt von einer Welle des Protestes erfasst. Plötzlich begehrten die Menschen in Tunesien, Ägypten und in anderen Ländern auf gegen die autoritären Machthaber. Für eine kurze Zeit schien es, als würden die verkrusteten Machtstrukturen von der demokratischen Bewegung hinweggespült.

Der bekannte ägyptische Schriftsteller Ala al-Aswani hat über die damaligen Ereignisse in seinem Heimatland einen packenden Roman verfasst. Ausgangspunkt der Handlung ist der 25. Januar 2011. 25 000 Menschen demonstrieren gegen Mubarak. Sie träumen von der großen Veränderung, doch während in der euphorischen Menge Liebesbeziehungen aufblühen, wird der Bürgerrechtler Khaled vor den Augen aller ermordet. Seine Freundin Dania entschließt sich, den Freiheitskampf fortzuführen.

„Al-Aswanis Figuren verkörpern in diesem Roman, der in Ägypten verboten wurde, alle Facetten der Revolution, die für jede von ihnen einen Wendepunkt in ihrem Schicksal bedeutet“, heißt es in der Beschreibung des Verlags.

Letzter Teil der Lesereihe

Rathenower können sich am Dienstagabend (24. August) in die Romanwelt Al-Aswanis entführen lassen. Der Autor selbst, der in New York lebt, kann zwar nicht in die Stadtbibliothek kommen. Aber der Schauspieler Stefan Jürgens, der mit der Comedy-Sendung „Samstag Nacht“ einem großen Fernsehpublikum bekannt wurde, wird den Texten seine Stimme leihen.

Die Lesung ist der dritte und letzte Teil der Lesereihe „Literarische Stimmen im Exil“ in der Rathenower Stadtbibliothek. In der ersten Lesung hatte die syrische Schriftstellerin Roua Horanieh ihr Buch „The Damascus Journals“ vorgestellt. Am vergangenen Dienstag las die Schauspielerin Cornelia Heyse Gedichte und Geschichten irakischer Schriftstellerinnen.

Die Lesung mit Stefan Jürgens am Dienstagabend (24. August) in der Stadtbibliothek beginnt um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Von Markus Kniebeler