Der Sport kehrt zurück in die Rathenower Havellandhalle

Rathenow

Wie schnell es gehen kann: Noch vor einer Woche wurden in der Rathenower Havellandhalle die letzten Impfungen gegen Covid-19 verabreicht. Und heute ist von dem Impfzentrum kaum noch etwas zu sehen.

„Gleich nach der letzten Impfung haben wir mit dem Rückbau begonnen“, sagt Christoph Bajohr, Mitarbeiter im Sachgebiet Brand- und Katastrophenschutz der Kreisverwaltung. Bajohr war die Leitung des Impfzentrums übertragen worden. Und nun kümmert er sich darum, dass auch beim Abbau alles nach Plan verläuft.

Fünf Monate lang Impfzentrum

Vier Impfstraßen hatten die gesamte Halle in Beschlag genommen. Von den Registrierungsboxen wurden die Bürger in die Kabinen geleitet, wo ihnen Ärzte das Serum der Firma Biontech verabreichten. Außerdem gab es Ruhebereiche, in denen sich die frisch Geimpften in den ersten Minuten nach dem Pieks einfinden sollten. Und für das Personal waren natürlich auch Aufenthaltsbereiche eingerichtet worden.

Spezialisten packten die Einrichtung im Nu zusammen. Quelle: Markus Kniebeler

Rund 25 000 Impfungen wurden zwischen Mitte April und Mitte September in der Halle verabreicht. Von dem Gewusel, das zeitweise in der Halle herrschte, ist nichts mehr zu spüren. Am Donnerstagnachmittag hatte die mit dem Abbau des Impfzentrum beauftragte Firma ihre Arbeit erledigt.

Nun muss noch der Kunststoffbelag, mit dem der Hallenboden geschützt wurde, entfernt werden. Und Anfang der kommenden Woche findet eine Grundreinigung der gesamten Halle statt. Am kommenden Donnerstag, dem 30. September, wird der Kreis die Halle dann – wie vertraglich geregelt – an die Stadt Rathenow zurückgeben.

Erleichterung in Schulen und Vereinen

Die Erleichterung bei Sportvereinen und in den Schulen darüber, dass in der Havellandhalle endlich wieder Sport getrieben werden kann, ist riesig. „Wir hatten fast an jedem Tag in den vergangenen fünf Monaten Menschen am Apparat, die wissen wollten, wann es endlich wieder losgeht“, sagt Karin Rentmeister, Leiterin des Sachgebietes Öffentlichkeitsarbeit, Kultur, Sport und Jugend im Rathenower Rathaus. „Es war keine einfache Zeit.“

Christoph Bajohr leitete das Impfzentrum Rathenow. Jetzt begleitet er den Rückbau. Quelle: Markus Kniebeler

Dazu muss man wissen, dass die Havellandhalle die mit Abstand meist frequentierte Sporthalle im Stadtgebiet ist. Von 7.30 bis 16 Uhr geben sich an Werktagen Schulklassen die Klinke in die Hand. Ab 16 Uhr geht es nahtlos über in den Vereinssport, der die Halle bis 22 Uhr nutzt. Und an den Wochenenden finden Meisterschaftsspiele, Wettkämpfe und Turniere in der Halle statt.

Training nach draußen verlagert

„Glücklicherweise fiel die Schließung in die warme Jahreszeit“, sagt Rentmeister. Das habe es Schulen und Vereinen ermöglicht, ihre Aktivitäten nach draußen zu verlagern. Die Basketballer etwa, eigentlich klassische Hallensportler, hätten ihr gesamtes Training unter freiem Himmel absolviert.

Natürlich gibt es Sportarten, bei denen eine Verlagerung nach draußen nicht angesagt ist. Die Tischtennis- und Badmintonspieler etwa und auch diverse Turn- und Gymnastikgruppen verteilte Katrin Rentmeister auf die anderen Sporthallen im Stadtgebiet. Was ganz gut funktionierte, weil die Hallen im Frühjahr und Sommer weniger stark frequentiert sind als in der kalten Jahreszeit.

Ab dem 4. Oktober wird die Halle wieder für den Schulsport genutzt. Quelle: Markus Kniebeler

Dennoch ist die Erleichterung groß, dass der Normalbetrieb in der Havellandhalle wieder starten kann. Und das passiert am Montag, dem 4. Oktober. „Wir hätten es ruhig angehen lassen und mit der Öffnung bis nach den Herbstferien warten können“, sagt Rentmeister. „Das hätte uns einen entspannteren Übergang ermöglicht.“ Aber wegen der Nachfragen aus Schulen und Vereinen habe man keine Zeit verlieren wollen und sich entschlossen, die Halle gleich nach der Rückgabe durch den Kreis wieder für den Sportbetrieb zu öffnen.

Halle wieder voll belegt

Wenn man auf den Belegungsplan schaut, sieht man, wie sehnsüchtig die Aktiven auf die Rückkehr in die Halle gewartet haben müssen. Vom ersten Tag an ist die Halle voll belegt – vom frühen Morgen bis in den späten Abend. Und die Wochenenden sind zum Teil bereits bis ins kommende Jahr ausgebucht.„Keine Frage, das Impfzentrum war eine wichtige Sache“, sagt Rentmeister. „Aber jetzt freuen wir uns, dass in der Halle wieder Sport gemacht werden kann.“

Von Markus Kniebeler