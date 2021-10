Großderschau

Helga Klein blättert in einem dicken Ordner: „Eigentlich ist das unwichtig, aber letztendlich ist es ja doch interessant.“ Dann findet sie ihre Mitgliedsbescheinigung. Seit 2004 ist Klein im Verein „Begegnungszentrum Großderschau“. „Danach ging alles ruckzuck – ich bin dann 2009 in den Vorstand, seitdem hab ich den Posten hier and der Backe“ sagt sie und schmunzelt. Klein hält das dem Verein zugehörige Freiluftmuseum Kolonistenhof am Laufen.

Darunter fällt die Planung von Veranstaltungen bis hin zu der Betreuung von Gästen und Schulklassen mit Projekttagen und Beantragen von Fördermitteln. „Alleine könnte ich das aber niemals stemmen“ betont Helga Klein. Nur durch die Zusammenarbeit mit den Mitgliedern des Vereins und der guten Gemeinschaft im Dorf, sei das Museum überhaupt erst möglich geworden.

Tipp: Diese Veranstaltungen finden bald im Kolonistenhof statt Am 24. Oktoberfindet von 14 bis 16 Uhr ein plattdeutscher Gottesdienst in der Kolonistenkirche statt.

plattdeutscher Gottesdienst in der Kolonistenkirche statt. Am 30. Oktober lädt der Verein von 13 bis 18 Uhr zum Aktionstag „Feuer und Flamme für unsere Museen“ ein. Es gibt ein Clown-Programm für Kinder.

„Feuer und Flamme für unsere Museen“ ein. Es gibt ein Clown-Programm für Kinder. Am 27. November sind Besucher ab 13 Uhr zum Weihnachtsmarkt mit vielen Handarbeitsständen sowie Kuchen und Brot aus dem Lehmbackofen eingeladen. Der Kolonistenhof in Großderschau ist montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr sowie an Sonnabenden, Sonntagen und Feiertagen von 13 bis 17 Uhr für Besucher geöffnet.

Der Verein wurde 1992 gegründet: Da die Dorfgeschichte bis dahin weitgehend unbekannt war, wühlte man in den Archiven. Und man wurde fündig: Großderschau wurde aus 9 Kolonien angelegt, die in der Zeit Friedrich II. gegründet wurden. Überschwemmungen machten es schwierig, die Region überhaupt zu urbanisieren. Und doch wurden schon in den 1750er-Jahren Maßnahmen vorgenommen, um den Landstrich bewohnbar zu machen. Das Freilichtmuseum dokumentiert die Geschichte Großderschaus, neben zahlreichen Veranstaltungen, werden in Ausstellungen bäuerliche Geräte, alte Kleider und Wohngegenstände gezeigt.

Und dann die Überraschung: Der Verein gewinnt den diesjährigen Tourismuspreis: „Das hat mich wirklich sehr angenehm überrascht, denn ich hatte gar nicht damit gerechnet. Ich habe mich sehr gefreut für unseren Verein“, sagt Klein. Es zeige auch, dass der Verein durchgehalten habe.

Durch EU-Gelder wurde Raum für Veranstaltungen möglich

Die gästefreie Zeit während Corona habe man genutzt, um das Museum auf Vordermann zu bringen: Eine neue Vitrine habe man fertiggestellt und die Ausstellung „Wohnen und Arbeiten“ konzipiert. „Wir haben uns jedes Jahr ein bisschen weiterentwickelt. Das geht immer nur Schritt für Schritt und nur zusammen“, beteuert Klein.

Seit einigen Jahren hat das Freiluftmuseum einen kleinen Hofladen, einen historischen Bauerngarten mit Schöpfbrunnen und eine eigene Backstube. Mit EU-Geldern konnte man einen Raum für Veranstaltungen bauen. Das sei die beste Investition gewesen, weil man so die Möglichkeit habe, mit den Gästen in Ruhe beisammen zu sein, auch für Schulklassen sei jetzt genug Platz: „Es macht so Spaß, die Menschen nach ihrem Besuch lächeln zu sehen.“

Eine Sprache, die nie unter die Gürtellinie geht

Für Klein ist besonders wichtig, ein Miteinander zu haben, alle sollen teilnehmen können. Auch die mit einem kleinerem Geldbeutel. Die Veranstaltungen werden in der gesamten Region gut angenommen. Man wolle nicht nur das Dorf bespaßen, sondern die ganze Region. „Das ist mir wirklich wichtig“, so Klein, „ohne Kultur blutet die Seele.“ An ihrer Arbeit liebt Klein vor allem die Veranstaltungen. Wenn sie sieht, dass die Menschen ihre Leidenschaft für Geschichte teilen. Man habe außerdem immer eine andere Truppe vor sich. Dadurch wird es nie langweilig.

Der Kolonistenhof hat den Tourismuspreis gewonnen. Quelle: Franziska von Werder

Ein Projekt, das Klein besonders am Herzen liegt, ist der Zirkel für Plattdeutsch: „Im Havelland wurde lange verleugnet, dass Platt eine richtige Sprache ist.“ Platt zu lernen war für sie selbst nicht einfach, denn Klein ist keine Muttersprachlerin. Weil ihre Mutter im Plattdeutschen Zirkel Mitglied war, ging Klein mit. Als die Leiterin verstirbt und niemand übernehmen wollte, bietet sich Klein an.

„Frei sprechen ist auch für mich noch anstrengend, aber vortragen kann ich schon sehr gut“, sagt Klein. Was sie an Platt schätzt: Es ist eine Sprache, die niemals unter die Gürtellinie geht. Eine Sprache mit viel Feinsinn: „Dössbaddl zum Beispiel“ lächelt Klein. Das heißt Dummkopf und klingt ganz und gar nicht bösartig. Für Kinder und Jugendliche hat Klein sich ein tolles Programm ausgedacht.

Ein Sketch auf Plattdeutsch: Klein hofft, dass de Sprache nicht ausstirbt

Jedes Kind soll in dem Workshop ein Gedicht auf Platt lernen. Zuerst soll es ordentlich Platt auf die Ohren geben, damit die Kinder ein Gefühl für die Sprache bekommen. Am Ende des Workshops soll dann ein gemeinsamer Sketch aufgeführt werden: „Ich hoffe sehr, dass der eine oder andere dabei bleiben wird, damit die Sprache nicht ausstirbt.“

Klein selbst hat zwei Pflegekinder. Früher sei sie Kurzzeitmutter gewesen. Es fiel ihr aber zu schwer loszulassen, wenn die Kinder sie wieder verlassen mussten. Ihre beiden Jungs werden auch am Workshop teilnehmen. „Pflegemutti zu sein, ist das Schönste, was mir passieren konnte“, so Klein, „man hat einfach keine Zeit alt zu werden.“

Von Franziska von Werder