Der ehemalige Rathenower Stadtverordnete Frank Hübner erliegt Infektion mit Covid 19

Rathenow

Den Bundestagswahlkampf hätte er sicher noch gerne zusammen mit Christian Görke bestritten. Mal nicht im Westhavelland, sondern im Süden des Landes Brandenburg, wo der Landtagsabgeordnete Görke sich um ein Direktmandat bemüht.

Herber Verlust

Es ist ein Wunsch geblieben. Frank Hübner,, über viele Jahre Mitarbeiter in der Redaktion des Brandenburger Wochenblattes und seit dem Einzug von Christian Görke in den Landtag Leiter des Abgeordnetenbüros oder zeitweise sogar persönlicher Referent des Finanzministers Görke, ist in der Nacht zu Mittwoch gestorben. F

ür die Partei Die Linke im Westhavelland ist der Tod von Frank Hübner ein herber Verlust. Denn der studierte Politikwissenschaftler analysierte messerscharf und befand sich nicht immer auf Parteilinie. Für den Landtagsabgeordneten und ehemaligen Finanzminister wiegt der Verlust aber noch schwerer. Hübner war der Mann, der ihm den Rücken freihielt.

Christian Görke verliert einen wichtigen Mitstreiter. Quelle: Uwe Hoffmann

Entsprechend bedrückt reagierte Görke am Mittwoch: „Es macht mich traurig, diesen feinen Menschen nach 30 Jahren nicht mehr an meiner Seite zu haben. Wir hatten in der Zeit viele gemeinsame Erfolge aber auch einige Niederlagen.“ Zu den Erfolgen gehört sicherlich, dass Hübner dreimal hintereinander den Landtagswahlkampf von Görke so erfolgreich mitorganisierte, dass dieser jeweils das Direktmandat holte. Die bitterste Niederlage liegt noch nicht weit zurück. Görke wollte zusammen mit Hübner ein viertes Mal das Direktmandat holen – es hat nicht geklappt.

Mitglied in der Rathenower SVV

In Rathenow nahm Frank Hübner stets an der kommunalpolitischen Debatte teil, insbesondere solange er Stadtverordneter war. Die erbitterte Auseinandersetzung um den Rathausstandort ist nur ein Thema, das auch Frank Hübner bewegte. Ein anderes war die Diskussion um die Schullandschaft in Rathenow oder wachsende rechtsextreme Tendenzen.

Diskussionen ging Frank Hübner nie aus dem Weg. Im Kreise der Kolleginnen und Kollegen der westhavelländischen Journalisten war er beliebt. Gespräche zur Zukunft der Medien interessierten ihn immer. Unvergessen dürfte ein Abend in der Gaststätte „Zum Alten Hafen“ bleiben. Der ehemalige und einzige frei gewählte Ministerpräsident der DDR, Lothar de Maiziere, war auf Einladung der CDU-Bundestagsabgeordneten Andrea Voßhoff zu Gast. Der Veranstaltung schloss sich eine Diskussion zur politischen Wende an. Teilnehmer waren Gastwirt Hermann Bauer, Andrea Voßhoff, Lothar de Maiziere, Frank Hübner und weitere Kollegen. Das Gespräch dauerte bis tief in die Nacht.

Grundrechte hoch geschätzt

Dass Frank Hübner nicht alles hinnahm, ist auch an seinen Statements im sozialen Netzwerk Facebook zur Corona-Politik der Bundesregierung abzulesen. Er sah die Vorgaben mit der Pflicht, Mund-Nasenschutz tragen zu müssen, stets kritisch. Er schätzte die Grundrechte oftmals höher ein, als die Corona-Auflagen. Ein Leugner der Pandemie war er nicht, sein Credo setzte auf einen anderen Umgang.

Umso tragischer, dass Frank Hübner, der ohnehin krank war, sich mit Corona infizierte und das nun nicht überlebt hat. Er wurde 54 Jahre alt.

Von Joachim Wilisch