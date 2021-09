Der letzte Pieks: Impfzentren im Havelland stellen Betrieb ein

Über 60.000 Impfungen sind in den beiden Impfzentren des Kreises in Rathenow und Falkensee seit April vorgenommen worden. Nun wird der Betrieb eingestellt.

Gut fünf Monate lang war das Impfzentrum in der Havellandhalle in Betrieb. Am Sonnabend beginnt der Abbau. Quelle: Markus Kniebeler