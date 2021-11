Rathenow

Der nächste Bürgermeisterkandidat für Rathenow steht in den Startlöchern. Am Mittwochabend treffen sich die Mitglieder des SPD-Ortsvereins, um ihren Kandidaten für die Bürgermeisterwahl am 6. März zu nominieren.

Während dazu aus SPD-Kreisen nichts zu erfahren war, heißt es aus anderen MAZ-Quellen, dass sich Sebastian Lodwig bereit erklärt hat zu kandidieren. Der Rathenower leitet den Ortsverbands Rathenow des Technischen Hilfswerks und arbeitet für den Landkreis Havelland im Referat Brand-/Bevölkerungsschutz und Rettungsdienst.

Nominierungsveranstaltung im Havelrestaurant

Ob er am Ende wirklich kandidiert oder ob es gar weitere Anwärter gibt, wird sich während der Nominierungsveranstaltung im Havelrestaurant am Schwedendamm zeigen. Dort nominierte vor einer Woche auch die CDU ihren Kandidaten Corrado Gursch.

Die MAZ ist live vor Ort dabei und berichtet aktuell. Die Linke schickte bereits Ende Oktober Diana Golze ins Rennen. Am 26. November 2021 ab 17.30 Uhr findet im Restaurant Zum Alten Hafen die Nominierungsveranstaltung statt.

Von MAZonline