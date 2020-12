Der neue Rathenower Heimatkalender ist da

Rathenow

Sie machen auch den Rathenower Heimatkalender 2021 über die Stadtgrenze hinaus zum Havelländischen Kreiskalender. Autoren, Macher und Helfer wurden dem Anspruch, einen Heimatkalender aus der Region und für die Region zu schaffen, in beeindruckender Weise gerecht.

Gemeinsam mit Wolfram Bleis wirkten Horst Schruth, Klaus Kirst und Hans-Jürgen Wodtke als Redaktionskollektiv. Gedruckt wurde der Heimatkalender von Matthias Enge, Inhaber der Druckerei Reinhard Enge in Spaatz. Der Landkreis Havelland, die Stadt Rathenow und Sponsoren unterstützen die Herausgabe des Heimatkalenders als Havelländischen Kreiskalender.

Das Geleitwort

„Wir Menschen haben nicht nur eine Heimat, sondern sind auch unverlierbarer Teil derselben. Mit ihr werden wir leben oder vergehen“, schreibt der Premnitzer Pfarrer Hans-Dieter Kübler zum Geleit der Herausgabe. 2021 ist auch ein Jahr, in dem man sich historischer Ereignisse erinnern wird. So endete 1871 mit der Gründung des deutschen Kaiserreiches die deutsche Kleinstaaterei, vor 1961 wurde die Berliner Mauer gebaut.

Im Jahr 2021 kann aber auch der Heimatbund auf sein erfolgreiches 30jähriges Wirken zurückblicken. Wolfram Bleis schreibt in einem Beitrag „ Heimatbund intern“, dass 2020 auch für die Herausgabe des Heimatkalenders kein leichtes Jahr gewesen sei. Corona habe die Arbeit aller Beteiligten erschwert.

Wolfram Bleis von der Kalender-Redaktion.. Quelle: Norbert Stein

Aber auch unter diesen schweren und ungewöhnlichen Möglichkeiten habe der Heimatbund wieder einen Heimkalender herausgebracht, der seinen Namen verdiene, so Bleis. Die Beiträge widerspiegeln regionale Geschichte und persönliche Erinnerungen einzelner Autoren. Ines Beilke-Voigt berichtet über die Ergebnisse der Ausgrabungen im Jahr 2019 auf dem Kirchberg in Rathenow.

Geschichte der Gasbeleuchtung

Von Werner Coch erfahren die Leser, wer Baurat Perl war und in der Reihe „Vergessenen Bauwerke“ erinnert er an das Restaurant Vogelgesang. Peter Dietze beleuchtet in einem Beitrag die Anfänge der Beatmusik in der DDR, Anne Kießling schreibt über 30 Jahre Städtepartnerschaft Rathenow und Rendsburg und Horst Schütze die Rathenower Gasbeleuchtung.

Der neue Rathenower Heimatkalender. Quelle: Norbert Stein

Die Rathenower Heimatkalender 2021 kostet 5 Euro. Erhältlich ist er in der Rathenower Buchhandlung Tieke, in der Tourismusinformation am Kirchberg (derzeit nur nach telefonischer Anmeldung 03385 514991), in der Premnitzer Postfiliale in der Havelpassage und im Milower Post- und Lottoshop.

Von Norbert Stein