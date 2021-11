Derzeit 16 Corona-Patienten in Havelland-Kliniken

Havelland

16 mit Covid-19 infizierte Patienten werden aktuell in den Häusern der Havelland Kliniken versorgt. Hinzu kommen vier Verdachtsfälle, „wobei diese Zahlen täglich schwanken“, sagt Unternehmenssprecherin Babette Dietrich.

Den Großteil der Versorgung und der intensivmedizinischen Behandlungen übernimmt die Klinik Nauen. Aktuell ist auch eine Station in Rathenow für die Behandlung von Covid-Fällen eingerichtet worden. „Notfälle werden durchgängig an beiden Kliniken behandelt. Seit dem 1. November können in Rathenow wieder planbare Behandlungen erfolgen“, so Dietrich.

Beim Klinikpersonal gebe es zwar krankheits- und quarantänebedingte Ausfälle, die Patientenversorgung aber sei gegenwärtig gewährleistet.

Verschärfung der Infektionslage wird befürchtet

Doch Babette Dietrich sagt auch, dass sich perspektivisch die Situation für die Brandenburger Kliniken verschärfen dürfte, denn die Abstimmung der Häuser im Klinikverbund VCC West zeige, dass die steigenden Inzidenzen sich in einem wachsenden Fallaufkommen und einer höheren Auslastung der intensivmedizinischen Kapazitäten niederschlagen.“ Dies gelte ebenso für die Berliner Häuser.

„Mit der derzeitigen Verschärfung der Infektionslage wurde der Krisenstab der Unternehmensgruppe reaktiviert. Der bewertet fortlaufend mit den Einsatzleitungen der Kliniken und Pflegeheimen die Situation. Auch mit dem Gesundheitsamt des Landkreises erfolgt ein enger Austausch. Wir sind zuversichtlich, dass wir auf bewährte Strukturen und Prozesse aus den früheren Phasen der Pandemie zurückgreifen können, um die Versorgung unserer Patienten und Bewohner auch in den nächsten Wochen steuern und regeln zu können“, so die Unternehmenssprecherin.

In Pflegeheimen keine neuen Covid-Fälle

Die Situation erfordere zur Prävention höchste Wachsamkeit und die strikte Einhaltung der Hygiene- sowie Testmaßnahmen. Etwaige Infektionen sollten frühestmöglich erkannt werden, um sie begrenzen zu können. „Wir hoffen auf Verständnis bei den Patienten, Bewohnern, Besuchern und den Mitarbeitenden“, sagt Unternehmens-Geschäftsführer Jörg Grigoleit.

In den Pflegeheimen der Unternehmensgruppe gibt es aktuell keine neuen Covid-Fälle. Der Krankenstand beim Pflegepersonal liege saisonal im Normalbereich, heißt es. Den Bewohnern seien bereits seit September Auffrischungsimpfungen angeboten worden. Regelmäßige Testungen des Personals, das durch die Arbeit in engem Kontakt zu Patienten oder Bewohnern steht, gehören zur Tagesordnung und würden gemäß der verschärften Umgangsverordnung des Landes Brandenburg nun in engerer Taktung vorgenommen.

„Die Booster-Impfungen der Mitarbeiter sind bereits angelaufen und werden über den November hinweg fortgesetzt“, so Babette Dietrich.

Von Jens Wegener