Warum sie gerne in Finkenkrug leben, dass erzählen die Bewohnerinnen und Bewohner des Falkenseer Stadtteils im Rahmen des Projektes „Falkensee hautnah“. Was vielen von ihnen in Finkenkrug gefällt, sind die Ruhe im Ort, die Natur und die dörfliche Idylle. Es gibt aber auch Kritikpunkte.