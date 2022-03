Rathenow

Diana Golze will als erste Frau nach der Wende die Geschicke der Stadt Rathenow führen. Die 46-Jährige plädiert nicht nur in dieser Hinsicht für einen Neuanfang in der Verwaltung.

Nennen Sie das Top-Thema, das Sie als neue Bürgermeisterin unbedingt angehen wollen und wie Sie das angehen werden?

Diana Golze: Am wichtigsten ist es, das Selbstbewusstsein der Rathenower und den Zusammenhalt zu stärken. Jeder Rathenower sollte strahlen, wenn er von seiner Stadt spricht. Um das zu erreichen, müssen die Menschen besser und direkter an Entscheidungen beteiligt werden. Wir müssen näher ran an die Bürger – etwa mit Stadtteilgesprächen. Hier ist Vieles möglich.

Zerstörung im Stadtgarten, beschmierte Bänke, Müll am Bismarckturm, blinde Zerstörungswut - was wollen Sie konkret gegen den Vandalismus in der Stadt tun?

Da bin ich wieder bei der Antwort auf die erste Frage. Wenn die Rathenower stolz auf ihre Stadt sind, werden sie auch nicht zulassen, dass sie von einer Minderheit beschädigt wird. Natürlich müssen Verstöße auch geahndet werden. Aber damit wird das Grundproblem nicht gelöst. Das geht nur, wenn sich im Selbstverständnis der Rathenower etwas ändert.

Immer wieder fragen Touristen und Rathenower nach öffentlichen Toiletten im Stadtgebiet. Wie wollen Sie das Problem lösen?

Es gibt Toiletten im Rathaus, im Kulturzentrum, im City-Center, die öffentlich nutzbar sind. Wenn das nicht reicht, müssen wir über die Installation einer öffentlichen Toilette nachdenken. Es gibt da mittlerweile ebenso praktische wie ästhetische Lösungen.

Wie wollen Sie das Vertrauen der Rathenower in die Verwaltung stärken?

Die Verwaltung muss sich als Dienstleister verstehen. Und sie muss einfach erreichbar sein. Außerdem müssen wir Mitarbeiter im Rathaus uns immer vor Augen halten, dass die Menschen dieser Stadt unsere Arbeitgeber sind.

Bürgermeisterwahl in Rathenow und weniger als 50 Prozent geben ihre Stimme ab – wie erklären Sie sich die Politikverdrossenheit? Was wollen Sie dagegen tun?

Ich bin auch traurig über die geringe Wahlbeteiligung. Viele Menschen schmeißen alles in einen Topf – Bundes-, Landes-, Kommunalpolitik. Und wollen dann grundsätzlich mit Politik nichts mehr zu tun haben. Wir können die Bundespolitik in Rathenow natürlich nicht ändern. Aber wenn wir die Menschen mitnehmen bei den Dingen, die wir selber gestalten können, werden sie merken, dass es lohnenswert ist, sich zu engagieren.

Was würden Sie tun, um die Zusammenarbeit zwischen Landkreis und Stadt zu verbessern? Wo sehen Sie Reserven?

Ich habe alle Höhen und Tiefen beim Verhältnis zwischen Kreis und Stadt erlebt. Mit dem jetzigen Landrat läuft die Zusammenarbeit aber sehr gut, man orientiert sich an Sachfragen, nicht an Parteizugehörigkeit. So muss es sein. Stadt und Kreis müssen erkennen, dass gewisse Dinge wie der Bahntakt nur gemeinsam erreichbar sind.

Vor welcher Aufgabe eines Bürgermeisters haben Sie am meisten Respekt?

Respekt habe ich davor, dass man als Bürgermeister oder Bürgermeisterin für alles zuständig ist. Als Bundestagsabgeordnete war ich eine von über 600, als Ministerin konnte ich mich auf ein Gebiet konzentrieren, aber als Bürgermeisterin muss und will ich Ansprechpartnerin für alle sein. Das ist schon eine große Herausforderung.

Wenn Sie im Mai ins Bürgermeisterbüro einziehen sollten, welcher persönliche Gegenstand darf auf Ihrem Schreibtisch auf keinen Fall fehlen?

Schwierig. Ins Büro würde ich auf jeden Fall Bilder des Malerehepaares Pechstein mitnehmen, die mich in meiner beruflichen Laufbahn begleitet haben. Aber auf dem Schreibtisch...ach ja, eine Keksdose darf nicht fehlen. Ich brauche immer etwas zu naschen in meiner Reichweite.

Wie haben Sie den Wahlkampf erlebt? Auf was hätten Sie verzichten können, was hat Ihnen am meisten Spaß gemacht?

Es war ein durch und durch fairer Wahlkampf. Das hat mich gefreut. Sachthemen standen im Vordergrund, Animositäten hat es nicht gegeben. Verzichtet hätte ich gerne auf Corona. Ohne die Pandemie hätte ich noch besser auf die Menschen zugehen können.

Die Stadt Rathenow hat externe Bildungsangebote in städtischen Kindergärten gestrichen und somit interessierten Kindern die Chance auf Englisch, Sport und Musik genommen? Wie stehen Sie zu dieser Entscheidung?

Das war sehr schade. Ich hätte es lieber gehabt, wenn es in die andere Richtung gegangen wäre. Also, wenn wir die Angebote allen Kindern zugänglich gemacht hätten. Ich finde, es lohnt sich, nach Wegen zu suchen, wie dies gelingen kann.

Warum sollten wir Ihnen unsere Stimme geben?

Ich möchte, dass eine Frau Bürgermeisterin wird. Eine Frau, die Erfahrung hat, der Rathenow am Herzen liegt und die genügend Schwung für diese Aufgabe mitbringt. Und wer sich nicht entscheiden kann, sollte mich wählen, weil er dann uns beide bekommt.

Verraten Sie uns zum Abschluss noch eins: Was ist ihr Lieblingseis?

Ganz klar – Stracciatella. Ich bin Italien-Fan. Und ich liebe Stracciatella.

Von MAZonline