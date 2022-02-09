Diana Golze und Dagmar Enkelmann sprechen in Rathenow über Frauen in der Politik
19:4709.02.2022
Rathenow
- Diana Golze und Dagmar Enkelmann sprechen in Rathenow über Frauen in der Politik
Die Linken-Politikerinnen Diana Golze und Dagmar Enkelmann sprechen im Kulturzentrum in Rathenow über die Rolle von Frauen in der Politik und so manchen schweren Weg. Am Rande gibt es noch einen Tipp für die Bürgermeisterkandidatin.
Die Politikerin Dagmar Enkelmann (Die Linke) aus Bernau plaudert in Rathenow mit Bürgermeisterkandidatin Diana Golze (Die Linke).
Quelle: Christin Schmidt