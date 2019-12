Die Awo gastiert mit einem Weihnachtsmarkt

Rathenow

Der Bezirksverband Potsdam der Arbeiterwohlfahrt ( Awo) schickt in jedem Jahr einen mobilen Weihnachtsmarkt auf die Reise in verschiedene Städte und Gemeinden. Diese „Von Herzen-Tour“ kommt dieses Jahr erstmals in den Kreis Havelland. Für den Auftakt hat die Awo die Stadt Rathenow ausgewählt. Es gibt in diesem Jahr fünf Stationen, weitere sind in Potsdam und im Landkreis Potsdam-Mittelmark. Die Schirmherrschaft hat Stephan Goericke.

Am Dienstag, dem 10. Dezember, gastiert der mobile Weihnachtsmarkt der Awo von 15 bis 19 Uhr auf dem Schleusenplatz in Rathenow. An diesem Tag helfen viele Engagierte aus den Ortsvereinen und Einrichtungen der Awo mit. Wie der Wohlfahrtverband verspricht, sollen Essen, Trinken und Vergnügen kostenfrei sein.

Sponsoren helfen mit

Angekündigt ist ein einladender Weihnachtsmarkt mit Zuckerwatte, Entenkeulen und Punsch. Die Essenausgabe und Standbetreuung übernehmen zu einem Teil auch Sponsoren und Unterstützer der „Von Herzen-Tour“, ohne deren Hilfe und die „Aktion Mensch“ der mobile Weihnachtsmarkt nicht möglich wäre.

In Rathenow sollen zu einem typischen Weihnachtsessen auch arabische Gerichte und Süßspeisen dazu kommen. Angekündigt sind eine Kindereisenbahn, ein Kulturprogramm und kleine Überraschungsgeschenke.

100 Meter Schal gestrickt

Beim Weihnachtsmarkt auf dem Schleusenplatz wird es am nächsten Dienstag eine Besonderheit geben, die es nicht noch einmal auf der diesjährigen „Von Herzen-Tour“ gibt. Bereits im Frühjahr hatten Mitglieder des Awo-Ortsvereins Rathenow begonnen, zum 100-jährigen Bestehen der Arbeiterwohlfahrt einen Schal zu stricken, der 100 Meter lang werden sollte.

Die Initiative ging aus von Gerlinde Frei, der Leiterin der Awo-Begegnungsstätte am Körgraben in Rathenow. Zusammen mit 14 Helferinnen ist es ihr tatsächlich gelungen, einen sogar 107 Meter langen Schal zu stricken. Er wird zusammengesetzt aus zumeist zwei Meter langen Abschnitten.

Erlös für soziales Projekt

Die Schalteile sollen auf dem Awo-Weihnachtsmarkt in Rathenow gegen Spenden abgegeben werden. Der Erlös soll einem sozialen Projekt zu Gute kommen. Bevor der Schal aber zerteilt und abgegeben wird, soll er auf dem Markt den Besuchern erst noch für ein Erinnerungsfoto umgelegt werden.

Von Bernd Geske