Havelland

Die Ketziner Fähre – zukünftig mit einem elektrischen Antrieb. Ein nachhaltiges Projekt und obendrein eine große Erleichterung für die vielen Radfahrer, die die „Charlotte“ vorrangig nutzen. Das ist nur eines von vielen Projekten, die sich für einen von der Europäischen Union angesetzten Fördertopf bewarben. Nach intensiver Prüfung eines unabhängigen Gremiums der Lokalen Aktionsgruppe – kurz LAG - kamen zehn ausgewählte Projekte in die nächste Runde.

Die Projekte sind eine Bereicherung für die Region

Die zweite Stufe sieht eine formale Prüfung in Form eines Förderantrags vor, bevor die Ideen umgesetzt werden können. Unter den besten Vorschlägen sind auch andere kreative Projekte, wie das Drehen eines Imagefilms über die Reiseregion Havelland und die Neugründung der Bronzegießerei Liepe in ehemaligen Stallgebäuden. Sie alle sind ein großer Gewinn für die Menschen im Havelland – und sprechen für eine gute Zusammenarbeit innerhalb der Region.

Stichtag im Januar 2022

Bis zum 17. Januar 2022 können nun erneut Vorschläge bei der LAG eingereicht werden. Dafür stellt Leader, ein Förderprogramm der Europäischen Union, weitere 2,9 Millionen Euro bereit. Ziel ist es, Menschen in ländlichen Gebieten dabei zu unterstützen, kreative Ideen umzusetzen, die die gesamte Region vorantreiben. Dabei soll auch ein Austausch der einzelnen Initiativen entstehen.Lesen Sie auch:

„Interessierte Projektträger sollten ihre Ideen möglichst bald einreichen, auch wenn der Stichtag erst im Januar ist“, betont Jan Nickelsen, Vorsitzender der LAG. „Eine frühzeitige Kontaktaufnahme mit dem Regionalmanagement, um sich für die Projektskizze beraten zu lassen, ist in jedem Fall sinnvoll.“ Grundsätzlich könne sich jeder bewerben – egal ob es sich um eine erste Idee handelt, bereits ein konkretes Konzept vorliegt, ob von einer Einzelperson getragen, einem Verein oder einem Unternehmen. Auch Neugründungen seien willkommen.

Regionalmanagment unterstützt die Teilnehmer

Eine Betreuung der Projektträger bietet unterdessen das Regionalmanagement, das von Büro Blau geleitet wird: Bei Fragen zu den Förderbedingungen, der konkreten Planung des Projekts, aber auch bei Fragen bezüglich der ersten Schritte steht dessen Team zur Seite.

Wer seinen Vorschlag anmelden will, kann ein Antragsformular ausfüllen, das auf der Internetseite der LAG bereitgestellt wird. Auch dabei erhält man Unterstützung durch das Büro Blau. „Wir helfen natürlich auch bei Fragen zu den Kriterien, die das Projekt erfüllen muss, weiter“, so Ingrid Lankenau, stellvertretende Projektleiterin des Büros. „Wir unterstützen alle Projekte so, dass sie die Mindestpunktzahl erreichen können und wollen sie so umfassend betreuen, dass der Umsetzung nichts mehr im Wege steht“, sagt sie. Auch bei finanziellen Fragen, etwa zu den Eigenmitteln, die nachgewiesen werden müssen, oder zu der Prüfung von Bauanträgen, geben die Mitarbeiter Hilfestellung.

Ansprechpartnerinnen sind Ingrid Lankenau und Juliane König, die sich um die Betreuung der Projektträger kümmern. Zu erreichen sind sie telefonisch unter 030/639 60 37 17 oder per E-Mail an info@lag-havelland.de.

Jedes Projekt werde am Schluss von der LAG für sich stehend bewertet. Insgesamt sind 84 Punkte zu erreichen. Bei den Kriterien handelt es sich um Aspekte wie Nachhaltigkeit, Innovation und räumliche Wirkung. Grundsätzlich gilt: Der Vorschlag soll einen Mehrwert für die Menschen im Havelland haben – der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt

Von Franziska von Werder