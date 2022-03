Die Frau für alle Fälle im Rathenower Förderverein Heimatmuseum

Rathenow

Keine Frage, diese Frau ist kommunikativ. Keine von jenen Museumsmitarbeitern, die stumm sind wie ein Fisch und selbst bei direkter Ansprache nicht mehr als das Allernötigste von sich geben.

„Man muss offensiv auf die Leute zugehen“, sagt Beate Brügmann, die aus den Ausstellungsräumen des Fördervereins Heimatmuseum der Stadt Rathenow in der Berliner Straße 80 nicht mehr wegzudenken ist. „Viele Besucher wollen ein bisschen aus der Reserve gelockt werden.“ Auf diese Weise habe sie schon manche kurzweilige Unterhaltung geführt.

Vereinsmitglied seit 2020

Seit Anfang 2020 ist Beate Brügmann Mitglied des Fördervereins. Und hat sich von Anfang an in den Ausstellungsräumen nützlich gemacht. Ein Jahr lang wurde sie vom Jobcenter gefördert. Die Tatsache, dass sie nach Auslaufen der Unterstützung beim Verein geblieben ist und sich nun auf rein ehrenamtlicher Basis einbringt, zeigt, dass sie eine echte Leidenschaft für die Sache entwickelt hat.

Wobei die 59-Jährige nach eigenem Bekunden schon immer eine Ader für Geschichte, vor allem die Geschichte der Region, gehabt hat. Nur war diese Ader im Lebensalltag ein bisschen verschüttet worden. „Als ich zum ersten Mal in dieser Ausstellung war, ist das alles wieder hochgekommen“, sagt sie.

Vor allem die historischen Fotos waren es, die Kindheitserinnerungen weckten. Alte Ansichten von Straßen, Gebäuden, Läden ließen sie das Rathenow ihrer Kindheit noch einmal erleben. Und beförderten ein Gefühl, das sich am besten mit dem etwas altmodischen Wort Heimatliebe beschreiben lässt.

Treue zur Heimatstadt

Kurzum, für eine Ur-Rathenowerin, denn das ist Beate Brügmann, war die Tätigkeit im Heimatmuseum ein großes Glück. Aufgewachsen in der Großen Milower Straße, Schulzeit in der Neuen Schule/Hans-Beimler-Schule (heute Weinbergschule), landwirtschaftliche Lehre bei der LPG in Böhne. Dann Umzug nach Brandenburg/Havel, wo sie nach der Wende im Einzelhandel tätig war. Und schließlich im Jahr 2013 Rückkehr in ihre Geburtsstadt Rathenow. „Ich wollte nie weg“, sagt sie. „Meine Heimat hat mich nicht losgelassen.“

Beate Brügmann mit Peter Dietze, dem Vorsitzenden des Fördervereins Heimatmuseum der Stadt Rathenow. Quelle: Markus Kniebeler

Beste Voraussetzungen für ein Engagement beim Förderverein. Wenn man Beate Brügmann als Mädchen für alles bezeichnet, nimmt sie das als Kompliment. „Wir sind ein kleines Team“, sagt sie. „Da kümmert sich jeder um alles.“ Kassendienst, Ausstellungen vorbereiten, Besucher betreuen – das alles gehört zu ihrem Aufgabengebiet. Und dann ist sie noch Mitglied des Vereinsvorstandes. Als Schatzmeisterin achtet sie darauf, dass achtsam mit dem Geld, von dem ohnehin immer zu wenig vorhanden ist, umgegangen wird.

Nun könnte sie ja mit nicht einmal 60 versuchen, noch einmal auf dem ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Aber nach einem schweren Herzinfarkt sind diese Möglichkeiten äußerst begrenzt.

Erfüllende Tätigkeit

Zu Hause rumsitzen ist für Beate Brügmann allerdings keine Option. „Da komm ich doch viel lieber hierher und mach’ etwas Sinnvolles“, sagt sie. Und das tut nicht nur ihr gut. Auch die Besucher profitieren davon, wenn sie bei der Erkundung der Ausstellung auf eine offene Person treffen, die so einiges über die Geschichte ihrer Heimatstadt zu berichten weiß.

Der lockere Plausch ist Beate Brügmanns Lieblingsdisziplin. Zuletzt hat sie sich mit zwei älteren Besucherinnen angeregt über die Kittelschürze ausgetauscht. Auch so ein Gegenstand aus früheren Zeiten, mit dem die jungen Leute kaum noch etwas anzufangen wissen.

Pädagogischer Auftrag

„Jetzt ist unsere Generation gefragt“, sagt Beate Brügmann. „Wir wissen, wie es hier früher ausgesehen hat, wie die Leute sich kleideten, wo Gaststätten waren und welche kleinen Läden es gab. Und wir sind noch fit genug, unsere Erfahrungen und Erinnerungen weiterzugeben.“

Wie alle Mitgliedes des Vereins hofft auch die Schatzmeisterin, dass Rathenow eines Tages ein richtiges Heimatmuseum bekommt. Wo nicht nur Besucher von außerhalb sich über die Geschichte der Stadt informieren können, sondern auch die Rathenower selber. „Die Leute müssen doch wissen, wo sie herkommen“, sagt sie. Und wo könne man das besser erfahren als in einem Museum, das sich der Geschichte der Region widmet

Von Markus Kniebeler