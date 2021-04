Rathenow

Der 9. Mai 2020 sollte ein großer Tag für die Rathenower Feuerwehr werden. Denn genau 140 Jahr zuvor war die schnelle Einsatztruppe gegründet worden. Bis ins Detail durchgeplant war das Jubiläumsfest – inklusive Festumzug, Führungen durch die Wache und einem üppigen Begleitprogramm.

Dann kam Corona. Und das seit zwei Jahren geplante Fest war Makulatur. Auch der Plan, die Feier um ein Jahr zu verschieben, fiel der Pandemie zum Opfer. „Es ist schon traurig“, sagt Ortswehrführer Oliver Lienig. „Da wollen wir als älteste Wehr im Havelland unser 140. Gründungsjubiläum gebührend feiern. Und dann macht uns dieses Virus einen Strich durch die Rechnung.“

Ärgerliche Absage

Die abgesagte Sause ist in mehrerlei Hinsicht ärgerlich. Zum einen hätten die Einsatzkräfte diesen Anlass gerne genutzt, um sich und ihre Arbeit der Öffentlichkeit zu präsentieren. Zum anderen sind solche Feierlichkeiten wichtig, um den Zusammenhalt in der Truppe zu stärken.

Seit 2011 Chef der Freiwilligen Feuerwehr Rathenow – Ortswehrführer Oliver Lienig. Quelle: Kay Harzmann

Es mag sich altmodisch anhören, wenn Oliver Lienig das Hohelied der Kameradschaft anstimmt. Aber unrecht hat er deshalb noch lange nicht. „Nicht selten begeben wir uns bei Einsätzen in Lebensgefahr“, sagt Lienig. „Da muss man sich blind aufeinander verlassen können.“ Und das funktioniere nur, wenn man einen Draht zueinander habe. „Wir müssen uns nicht lieb haben“, so der Ortswehrführer. „Aber wir müssen einander vertrauen.“

Weiterbildung unerlässlich

Mindestens genauso wichtig wie das gegenseitige Vertrauen ist die fachliche Qualifikation der Einsatzkräfte, von denen nahezu alle ehrenamtlich tätig sind. „Wer nicht genau weiß, wie man unter Atemschutz arbeitet, der wird nicht nur Schwierigkeiten haben, andere zu retten, sondern sich auch selber in Gefahr bringen“, sagt Lienig.

Der Ortswehrführer macht auf ein großes Problem aufmerksam, das auch auf die Pandemie zurückzuführen ist. Wegen der Kontaktverbote sind die wöchentlichen Zusammenkünfte der aktiven Mitglieder schon seit Ewigkeiten ausgesetzt. Und damit entfällt auch das notwendige Training.

„So langsam kommt uns die Routine abhanden“, sagt Oliver Lienig. Deshalb sehnt er den Tag herbei, an dem der regelmäßige Übungsbetrieb endlich wieder aufgenommen werden darf.

Auch Einsätze auf dem Wasser – wie hier auf dem Stadtkanal – gehören zum Alltag der Rathenower Feuerwehr. Quelle: Kay Harzmann

Wer einen Eindruck von der Vielfalt der Aufgaben erhalten will, die von der Rathenower Feuerwehr zu bewältigen sind, der muss nur einen Blick auf die Einsätze des vergangenen Jahres werfen. Vom Gasalarm über die Waldbrandbekämpfung bis zur Wasserrettung reicht die Palette. Und wenn es sein muss, wird auch schon mal eine Katze befreit, die sich auf einen hohen Baum gewagt hat und nicht mehr herunterfindet.

Immenses Einsatzspektrum

„Das Einsatzspektrum ist immens. Und es wird immer größer“, sagt Lienig, der der Rathenower Feuerwehr seit 2011 vorsteht und seit dem vergangenen Sommer hauptamtlich als Feuerwehrkoordinator der Stadt Rathenow tätig ist.

Nicht nur für die spektakulären Dinge gebe es Lehrgänge – das Arbeiten unter Atemschutz, die Bedienung einer Drohne, das Fahren eines Motorbootes. Auch die alltäglichen Anforderungen seien immer wieder zu trainieren: Wie man im Notfall eine Tür öffnet, wie man einen gehunfähigen Menschen richtig trägt, wie man mit einer Motorsäge umgeht und viele andere vermeintlich einfachen Dinge.

Von Jahr zu Jahr mehr zu tun

Und nicht nur das Spektrum der Einsätze wird immer breiter. Auch die schiere Anzahl scheint seit Jahren beständig zu steigen. Erst vor acht Jahren knackten die Rathenower Brandschützer die Zahl von 200 Einsätzen pro Jahr. Mittlerweile ist es keine Seltenheit, dass die Ehrenamtler mehr als 300 Mal im Jahr ausrücken. Und 2015, als zwei verheerende Stürme über die Region zogen, fehlten nur noch vier Einsätze bis zur 400er-Marke.

Um den Nachwuchs ist es gut bestellt – die Jugendfeuerwehr ist eine engagierte Truppe. Quelle: Kay Harzmann

Daran erkennt man, wie fordernd der Einsatz in der Feuerwehr ist. Und auch in anderer Hinsicht verlangt er den Männern und Frauen vieles ab. „Wenn du mit der Familie vorm Weihnachtsbraten sitzt und der Pieper geht los, dann hat sich das gemütliche Beisammensein erledigt“, sagt Lienig. „Dann musst du los.“

Um so erstaunlicher, dass so viele bei der Stange bleiben. Und sich auch in Zeiten der Pandemie, in denen alles noch viel beschwerlicher geworden ist, nicht abgewendet haben. „Sind noch alle an Bord“, sagt Lienig. Und man merkt, dass ihn das mit Stolz erfüllt. „Wir sind eben eine starke Truppe.“

Von Markus Kniebeler