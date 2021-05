Die Grützer Chaussee in Göttlin erhält einen Gehweg

Göttlin

Es geht nicht rasant voran, aber immerhin haben die Arbeiten begonnen. Die Rede ist vom Bau eines Gehweges in der Grützer Chaussee in Göttlin.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Seit einigen Wochen sind die Straßenbauer am westlichen Fahrbahnrand zugange. Der Boden ist aufgerissen, die ersten Abschnitte sind bereits gepflastert. Der Verkehr wird während der Bauarbeiten per Ampelschaltung auf einer Spur an der Baustelle vorbeigeführt.

Erster Bauabschnitt in Arbeit

Bei den jetzigen Arbeiten handelt es sich um den ersten Bauabschnitt, der von der 90-Grad-Kurve an der ehemaligen Gaststätte bis zur Einmündung der Straße „Am Heuberg“ führt.

Der Gehweg aus zweifarbigem Verbundpflaster soll insgesamt anderthalb Meter breit werden, mit einem farblich markierten Sicherheitsabstand von 50 Zentimetern bis zur Fahrbahn.

Das erste Teilstück des neuen Gehwegs führt vom Heuberg bis zur ehemaligen Gaststätte. Quelle: Markus Kniebeler

Sobald dieser erste Bauabschnitt fertig ist, soll mit dem zweiten Teil des Vorhabens begonnen werden. Dieser wird sich nach Auskunft aus dem Rathenower Bauamt von der Einmündung der Straße „Am Heuberg“ bis zum letzten Wohnhaus vor dem Ortsausgang Richtung Grütz erstrecken.

Rund 220 000 Euro wird der Bau des gesamten Gehwegs kosten. Im Bauausschuss der Rathenower Stadtverordnetenversammlung war im vergangenen Jahr darüber diskutiert worden, nur das erste Teilstück herzurichten. Doch am Ende fiel die Entscheidung, den Weg bis zum Ortsausgang durchzuziehen. Wenn man einmal anfange, den Straßenrand aufzureißen solle man gleich Nägel mit Köpfen machen und den kompletten Abschnitt bis zum Ortsausgang fertigstellen, so die Mehrheitsmeinung der Stadtverordneten.

Mehr Sicherheit für Fußgänger

Mit dem Bau des Gehwegs wird eine seit langem erhobene Forderung aus der Göttliner Bürgerschaft erfüllt. Immer wieder war in der Vergangenheit beklagt worden, dass Fußgänger in der Grützer Chaussee gefährdet seien.

Anwohner, die vom Wohngebiet am Heuberg zur Bushaltestelle in der Dorfmitte laufen müssen, seien nicht sicher unterwegs, so die Argumentation. Vor allem im Herbst und im Winter, wenn es frühmorgens noch dunkel sei, ginge von den Autofahrern keine geringe Gefahr aus. Betroffen seien nicht nur Erwachsene, sondern vor allem Kinder auf dem Weg zur Schule in Rathenow.

Wann genau der ersten Bauabschnitt fertig wird, ist noch unklar. Und für den Abschluss des gesamten Bauvorhabens gibt es derzeit ebenfalls noch keinen konkreten Termin. Auf jeden Fall soll der Gehweg in diesem Sommer fertig werden.

Von Markus Kniebeler