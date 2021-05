Die Impfzentren in Rathenow und Falkensee bleiben

Rathenow/Falkensee

Seit dem 1. April ist das Impfzentrum in Falkensee offen, das in Rathenow folgte kurz danach. Nun hatte Innenminister Michael Stübgen hatte ausgemacht, dass in Arztpraxen mehr geimpft wird, als in den Impfzentren. Daher sei es angezeigt, die Rolle der Arztpraxen zu stärken, zumal die Hausärzte ihre Patienten am besten kennen. Die Impfzentren sollten vom Netz gehen.

Was also geschieht mit den Impfzentren in Falkensee und Rathenow, nachdem sich Landrat Roger Lewandowski (CDU), intensiv dafür eingesetzt hatte, dass auch der Landkreis Havelland in Rathenow und Falkensee ein Impfzentrum bekommt? Innenminister Stübgen hatte wissen lassen, man befinde sich bereits mit den Kreisen in Verhandlungen darüber, wie es in den Impfzentren weitergehen könnte.

In Verantwortung des Kreises

Das Havelland ist davon allerdings nicht betroffen. Wie die Kreisverwaltung Havelland dazu mitteilte, werden die Termine in den Impfzentren in Falkensee und Rathenow zwar über die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg (KVB) vergeben. Aber betrieben werden die Impfzentren nicht von der KVB sondern vom Kreis, der diese Aufgabe an die Johanniter übertragen hat. Insofern habe es bisher keine Verhandlungen oder Gespräche mit dem Land zur Zukunft der Impfzentren gegeben, sagte Kreissprecher Norman Giese.

Blick in die Stadthalle Falkensee, in der das havelländische Impfzentrum entsteht. Quelle: Jessica Schulz

Für den kommenden Montag hat die Landesregierung erneut zu Gesprächen eingeladen. Es geht um die Zukunft der elf Impfzentren, die mit der KVB zuerst im Land Brandenburg aufgebaut wurden.

In Rathenow und dem Westhavelland werden allerdings auch andere Fragen gestellt: Was ist mit Patientinnen und Patienten, deren Hausarzt in Rente gegangen ist? Viele von diesen Patienten – zumeist ältere Frauen und Männer – finden keinen neuen Hausarzt, weil andere Mediziner keine neuen Patienten annehmen. Wer impft hier? Das Gesundheitsamt? Oder doch ein Impfzentrum?

Alle ins Havelland

Der Leiter des Rathenower Krisenstabes, der auch die Covid-Themen bearbeitet, Dezernent Dennis Granzow (SPD) und und Roger Lewandowski appellieren indes an die Havelländer, sich um Impfterminen in Falkensee und Rathenow zu bemühen. Das sei eine weitere Garantie, dass diese Impfzentren bis zum Herbst geöffnet bleiben.

Den Potsdamer Gesprächen am Montag sieht die Kreisverwaltung gelassen entgegen..

Von Joachim Wilisch