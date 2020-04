Rathenow

Im Optikpark wäre am Sonntag bei herrlichem Wetter der Benefizlauf KK 3000 an den Start gegangen. Nun ist der Lauf abgesagt – aber die Organisatoren lassen sich nicht unterkriegen. Am Vorabend des geplanten Laufes, also diesen Sonnabend um 20 Uhr beginnt eine KK 3000-Benefiz-Nacht.

Marlon & Semmi legen Wunschmusik auf. Es können Grüße an vom Krebs betroffene Menschen oder ein Dankeschön übermittelt werden. Wer sich für Sonntag eine Spende vorgenommen hatte, kann das an diesem Abend unkompliziert tun und wird sofort danach im Textband eingeblendet. Jeder kann über YouTube live dabei sein und trotzdem Abstand wahren.

Anzeige

Kurz vor Beginn wird auf der Facebookseite der Bürgelschule Rathenow der Link bekannt gemacht, der direkt zur KK-Musik-Nacht führt. Wer will, kann Live-Durchsagen verlesen lassen und so seine Lieben grüßen, Trost spenden oder Hoffnung geben. Wer meint, noch nicht genug über KK 3000 zu wissen, geht auf www.buergelschule.de und gibt auf der Startseite den Suchbegriff KK 3000 ein.

Weitere MAZ+ Artikel

Die Organisatoren hoffen, dass viele am Samstag Abend mitmachen. Im kommenden Jahr soll es den Lauf dann wieder live und vor Ort im Rathenower Optikpark geben.

Von Joachim Wilisch