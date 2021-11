Rathernow

Zehn Jahre ist es her, dass sich die Band Saitensprung in Rathenow gegründet hat. Was die Band so besonders macht, ist das Alter der sechs Bandmitglieder und die verschiedenen Musikstile, die die Musiker verkörpern. Mit einem Konzert in der Musikkneipe Wall Hall in Rathenow unter dem Motto „Rock gegen den Herbst-Blúes“ feierte die Band am Sonnabend ihr zehnjähriges Bestehen mit ihren Fans.

Andreas Wetzel alias Hutman trägt immer einen Hut

Gitarrist Andreas Wetzel ist der Gründer der Band und mit seinen 63 Jahren auch der älteste und erfahrenste Musiker der Band. Er macht schon seit vielen Jahren Musik. Zu DDR-Zeiten hat er schon in Bands gespielt. Von den Fans und den Bandmitgliedern wird er Hutman genannt. „Das hat damit zu tun, dass ich bei meinen Auftritten immer einen Hut trage. Der Hut ist mein Markenzeichen geworden“, so Andreas Wetzel.

Fast genauso lange dabei ist der 55- jährige Reini. Reini ist Reinhard Melzer. Er spielt Gitarre und ist die zweite Stimme der Band. Er ist der Ruhige in der Band und sorgt für Ordnung bei den Auftritten und Proben. Auch wenn Saitensprung mit Covertiteln aus den verschieden Jahrzehnten der Rockgeschichte ihre Fans begeistert, beschäftigt sich Reinhard Melzer auch mit eigenen arrangierten Titeln. Genau wie Andreas Wetzel hat Reinhard Melzer schon zu DDR-Zeiten Musik gemacht.

Annelie Knobloch und Reinhard Melzer alias Reini auf der Bühne. Quelle: Daniel Wandke

„Wir covern nicht einfach nur Rockmusik, sondern wir verpassen den Liedern eine eigene Handschrift“, erzählt Reinhard Melzer.

30 Titel in sechs Wochen

Am Schlagzeug der Band sitzt wohl der quirligste der Gruppe. Matze, Mathias Knispel, ist 33 Jahre alt und spielt auch bei der Rathenower Band „The Calving“ am Schlagzeug. Er erinnert sich noch ganz genau an seine Anfangszeit bei Saitensprung. „Ich wurde gleich ins kalte Wasser geworfen. ,Hier hast du 30 Titel, in sechs Wochen ist ein Auftritt’, haben die anderen zu mir gesagt. Das war schon ganz schön krass“, erinnert sich Mathias Knispel.

„Fast genauso war es bei mir. Ich habe durch meinen Bruder Florian erfahren, dass die Band Saitensprung eine Sängerin sucht. Ich sollte 20 Titel in ebenfalls sechs Wochen für einen Auftritt lernen. Das habe ich auch gut hinbekommen. Ich brachte ja schon einige Musikerfahrung mit. Allerdings eher aus dem klassischen Bereich“, so Annelie Knobloch, Frontfrau und Sängerin der Band. „Annelie kam zur Probe und hat zwei Titel gesungen. Die Stimme war einfach überwältigend. Da haben wir gleich gemerkt, dass sie zu uns passt“, erzählt Reinhard Melzer.

Festival Ketzür Rockt Frontsängerin Annelie Knobloch von Saitensprung. Quelle: Daniel Wandke

„Damals hatten wir uns von unserer Sängerin getrennt und standen beinahe vor dem Aus, weil keine Nachfolgerin zu finden war. Dann kam Annelie und stellte sich vor. Annelie war für uns ein Glücksfall“, erzählt Andreas Wetzel alias Hutman.

Neu dabei ist Rene Lude, er ist der Bassist der Band. Der alte Bassist Tim Enders wollte studieren und hat so die Band verlassen. Mit Rene Lude fand die Band schnell einen tollen Ersatzmann. „Ich war sehr zufrieden, dass ich in diese Band kam. Es hat mir von Anfang an so richtig Spaß gemacht, mit den anderen Musik zu machen“, so Rene Lude.

Von der Bassgitarre an die E-Orgel

Das sechste Mitglied heute ist Tim Enders. Er ist auch mit 22 Jahren der Jüngste in der Band. Er ist zu der Gruppe zurückkehrt. „Ich habe schnell gemerkt, dass ein Studium für mich nichts ist. So wollte ich wieder zurück in die Band. Da meine Position als Bassist schon besetzt war, entschloss ich mich, mich mit meiner E-Orgel einzubringen. Das hat dann auch geklappt“, so Tim Enders. „Wir hatten immer schon Titel im Repertoire, bei dem wir eine Orgel gern dabei gehabt hätten“, so Mathias Knispel.

Seit 2011 gehört Saitensprung zur lokalen Musikszene in Rathenow, aber auch über die Region hinaus hat sich die Band einen Namen gemacht. Am liebsten stehen die sechs Musiker bei Festivals auf großen Bühnen. „Hier kann man sich so richtig austoben und Gas geben. Da hat man viel Platz. Auch das große Publikum, das vor der Bühne abgeht, ist natürlich toll“, erzählt Annelie Knobloch.

Gründer der Band Saitensprung Andreas Wetzel alias Hutman. Quelle: Daniel Wandke

Genau die unterschiedlichen Musikstile und auch das breitgefächerte Alter machen die besondere Note der Band aus. „Jeder hat so seine Vorlieben und Meinungen. Bei den Proben bringt dann jeder seine Ideen ein und dann wird gemeinsam geschaut. Das macht unheimlich Spaß und sorgt für gute Laune. Nicht nur bei uns Bandmitgliedern, sondern auch beim Publikum. Ich erinnere mich noch an ,Ketzür rockt!’ 2018. Ein tolles Festival“, so die Sängerin Annelie Knobloch.

Genauso unterschiedlich das Alter der Bandmitglieder ist, so unterschiedlich ist auch das Alter ihrer Anhänger. „Unsere Fans sind generationsübergreifend. Zu unseren Auftritten kommen Besucher von 20 bis 70 Jahren. Auf der Festivalbühne sind sie allerdings etwas jünger als in unserer Stammmusikkneipe, dem Wall Hall in der Erich Mühsam Straße 1 in Rathenow“, erzählt Gitarrist Reinhard Melzer.

Von Jürgen Ohlwein