Die „Mutter der Rathenower Schwimmhalle“ sagt adieu

„Wenn Inge Meysel die Mutter der Nation war, dann warst du die Mutter der Rathenower Schwimmhalle!“ Den Vergleich, den Andreas Lepert, Leiter der Rathenower Schwimmhalle, anstellte, als Gisela Tabat Ende des Jahres in den Ruhestand verabschiedet wurde, liegt auf der Hand. Denn so, wie die bekannte Schauspielerin sich vor Sympathien kaum retten konnte, war Gisela Tabat bei den Kunden der Schwimmhalle außerordentlich beliebt. Und auch mit ihrer Mischung aus Herzenswärme und Resolutheit glich sie dem Hamburger Original.

Seit 1992 war die 64-Jährige in der Schwimmhalle tätig. Vorhersehbar war diese berufliche Entwicklung nicht. Denn dass die gelernte Brillenoptikerin einmal mit dem Handtuch nach einem Aufguss die Saunaluft durchwedeln würde, hätte sie selber nicht geahnt.

Hin und Her in der Wendezeit

Doch im Leben kommt es eben immer anders, als man denkt. Als sie 1988 den Rathenower Optischen Werken den Rücken kehrte, landete sie bei der Stadt Rathenow. Und glaubte, als Erziehungshelferin in der damaligen ROW-Kita ihre Berufung gefunden zu haben. Doch dann kam die Wende und mit ihr ein massiver Stellenabbau auch im Kita-Bereich. Gisela Tabat, die als einer der letzten zum Kita-Team stieß, war eine der ersten, die wieder gehen mussten.

In dieser Phase, die Kündigung war schon eine Weile ausgesprochen, ereilte Gisela Tabat die Nachricht, dass in der Rathenower Schwimmhalle eine Kassiererin gesucht werde. Ohne lange zu zögern, bewarb sie sich. Und ist seitdem aus dem Team der Halle nicht mehr wegzudenken.

Anfangs war die Kasse ihr Arbeitsplatz. Aber wie es in einer kleinen Mannschaft so ist, kamen weitere Aufgaben hinzu. Die Nennhausenerin hat Gäste der Cafeteria bewirtet, hat sich um die Abläufe in der Sauna gekümmert und hat sich, wenn es nötig war, auch in der Grünanlage nützlich gemacht.

Diese Einsatzbereitschaft hat ihr nicht nur bei den Gästen, sondern auch unter den Kollegen Respekt verschafft. Günter Rall, Chef der Rathenower Wärmeversorgung, von der die Schwimmhalle betrieben wird, drückt es so aus: „Auf Gisela Tabat war immer Verlass“, sagt er. „Wenn Not am Mann war, brauchte es nur einen Anruf, und sie war da.“

Teil des Teams

Dass das so war, hat auch damit zu tun, dass Gisela Tabat sich von Anfang an wohlgefühlt hat im Team der Schwimmhalle. „Das war wie eine Familie“, sagt sie. Und dieses Gefühl werde sie im Ruhestand wohl am meisten vermissen.

Nicht nur zu den Kollegen, auch zu vielen Stammgästen hat sie im Lauf der Jahre ein freundschaftliches Verhältnis aufgebaut. „Die Leute, die in die Sauna kommen, wollen sich entspannen.“ Ihre Aufgabe sei es gewesen, ihnen ein paar schöne Stunden zu machen, sagt Gisela Tabat. Mit Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft, ein paar persönlichen Worten – da konnte auch mal ein flotter Spruch dabei sein – hat sie es immer wieder geschafft, den Saunagästen ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern.

Auf eine Sache allerdings hat Gisela Tabat allergisch reagiert: Arroganz. „Wenn jemand gekommen ist und gemeint hat, er sei etwas Besonderes, dann hab ich mir einen Sport daraus gemacht, den von seinem hohen Ross herunterzuholen“, sagt sie. „Ich habe mich immer bemüht, alle Gäste gleich zu behandeln.“ In der Sauna, „wo alle barfuß sind bis zum Hals“, sei ihr das nicht schwer gefallen.

Belastende Corona-Zeit

Dass die letzten beiden Jahre ihrer Karriere nicht immer angenehm waren, verschweigt Gisela Tabat nicht. Corona-Einschränkungen, Lockdown, Kurzarbeit – sie hat das ganze Programm hinter sich. Am meisten gefehlt hat ihr der Kontakt – zu den Gästen, zu den Kollegen. „Das war keine schöne Zeit.“

Von daher ist nun – wo weitere coronabedingte Einschränkungen nicht ausgeschlossen sind – gar nicht der schlechteste Zeitpunkt, in den Ruhestand zu gehen. Dann kann man sich zumindest die Gedanken darüber, wie es im Job weitergeht, sparen.

Die Gefahr, dass Gisela Tabat in ihrem Haus in Nennhausen am Sofa festwachsen wird, besteht übrigens nicht. Ein Mann, zwei Töchter und fünf Enkel werden schon für einigen Trubel sorgen. Und einen kleinen Garten gibt es auch.

Endlich kein Schichtdienst mehr

Was sie nicht vermissen wird, ist der Schichtdienst in der Halle. Vier Tage arbeiten, vier Tage frei. Da musste man immer schon im Voraus planen, wenn man mal am Wochenende etwas Größeres unternehmen wollte. Und Urlaub nur im Sommer, zur Ferienschließzeit.

Nun kann sie über ihre Zeit frei verfügen. Und will, gemeinsam mit ihrem Mann, noch die eine oder andere Urlaubsreise unternehmen. Völlig den Rücken kehren wird sie der Schwimmhalle aber nicht. Mit ihrer Saunagruppe wird Gisela Tabat regelmäßig – meist dienstags – das Angebot der Halle nutzen. Als Gast, versteht sich. Mit dem Handtuch werden nach einem Aufguss dann andere für sie wedeln.

