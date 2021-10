Nennhausen

Laute Schlagerhits ertönen von einem Bollerwagen. Darum steht eine Menschentraube. Dieses Bild kennt man eigentlich von Jungesellenabschieden und Abifeiern. In Nennhausen ist der Grund ein ganz anderer: Der Ort hat im Rahmen eines Förderprojekts sechs neue Bänke bekommen. Für die Nennhauser ist das ein Grund zum Feiern.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Schlagerduo Annelie Knobloch und Martin März sorgen für Stimmung

Bei dem musikalischen Spaziergang, zu dem die Projektleitung Ines Neidt und Dieter Wollenberg eingeladen haben, zieht die Gemeinde von Bank zu Bank durch den Ort. An jeder der sechs neuen Bänke wird gehalten. Das Schlagerduo Annelie Knobloch und Martin März heizen mit ihren Liedern die Stimmung an. Unterstützung gibt es von Gabriele Knobloch an der Geige und Matthias Staiger am Klavier.

So als hätte jemand einen Antrag beim Wettergott gestellt: Um Punkt 14 Uhr blitzt die Sonne durch die Wolken und die kalte Oktoberluft erwärmt sich. Das freut auch Dieter Wollenberg: „Das Wetter spielt schon mal mit. Ich hoffe doch sehr, dass auch die Kehlen geölt sind – denn wir wollen alle fleißig mitsingen.“ Das lassen sich die Teilnehmer nicht zweimal sagen. Schon beim ersten Lied ist die Stimmung ausgelassen: Es wird geklatscht, getanzt und gesungen. „Alle unsere Lieder passen thematisch zu den Bänken“, leitet Sänger Martin März seine Ansprache ein. Direkt hinter der ersten Bank am Nennhauser Schloss befindet sich das Standesamt. Da passt das Lied „Liebe lohnt sich“ tatsächlich gut.

„Meine Bänke sollen zum Sitzen einladen“

Jörg Richter ist der Erschaffer der Bänke: „Ich mag keine Bänke, die so statisch und viereckig aussehen. Meine Bänke sollen zum Sitzen einladen.“ Da trifft es sich gut, dass Richter kaum Vorgaben für die Bänke bekommt: „Das einzige, was vorgegeben war, sind die drei Abstützpunkte an den Bänken.“ An jeder der massiven Holzbänke sind drei Pfosten, die immer anders gestaltet sind.

Zur Galerie Der musikalische Spaziergang durch Nennhausen: Ein ganzes Dorf tanzt sich von Bank zu Bank. Das sorgt für lächelnde Gesichter.

Bei der ersten Bank erinnern sie an Figuren, die einen langen Mantel tragen. „Und die Sitzflächen“, fügt Richter hinzu, die seien etwas höher, weil die Bänke in erster Linie für ältere Menschen konzipiert wurden. Ein weiteres Wiedererkennungsmerkmal: Auf jeder Bank ist der Schriftzug „Von Bank zu Bank“, der Name des Projekts, eingeschnitzt.

Die Idee für die Bänke kam durch Wunschbox zustande

Richter ist Holzbildhauer und leitet die Firma „Kärbholz“ in Nennhausen. Als er eingeladen wurde, an dem Projekt teilzunehmen, machte er sich sofort an die Arbeit. „Das war wirklich überraschend, wie schnell die Bänke da standen“, erinnert sich Ines Neidt. „Ich war im Urlaub. Und als ich wieder kam, waren sie schon fertig.“ Es sei auch erfreulich, dass man jemandem aus dem Dorf gefunden habe, der die Bänke baut. So sei eine echte Zusammenarbeit im Dorf entstanden.

Entwickelt wurde die Idee von den Bewohnern Nennhausens selbst. Ines Neidt hatte eine kleine Holzkiste aufgestellt, eine Wunschbox für die Rentner. Anonym konnten sie ihre Anliegen auf einen Zettel schreiben und dort einwerfen. „Es war vermehrt zu lesen, dass sich die Menschen mehr Sitzgelegenheiten im Ort wünschen“, so Neidt.

Manche Strecken waren zu weit für einige Nennhauser

Und an diesem Wunsch ist etwas dran: Nennhausen ist ein sehr langgezogenes Dorf. Oft seien die Strecken zum Bäcker oder zum Spazierengehen sehr weit und nicht für alle Bewohner zu schaffen, ohne eine Pause einzulegen.

Ines Neidt hat dann einen Förderantrag gestellt und den auch von der Fachstelle Altern und Pflege im Quartier bewilligt bekommen. Man habe dann einen Rundgang mit den Senioren gemacht, um zu erfahren, wo im Dorf sie die Bänke haben wollen. „Das war ganz wichtig“, betont Neidt, „das wir die späteren Nutzer der Bänke mit einbeziehen.“ So ergab sich dann ein Rundgang durch das Dorf.

Lesen Sie auch:

Als die Bänke dann standen, gab es den ersten gemeinsamen Spaziergang durch das Dorf. So sehr sich die Bewohner freuten, fanden sie nur spazieren gehen schnell langweilig. Da hat Neidt einen Einfall: Der nächste Spaziergang sollte ein sportlicher Spaziergang werden. „Da haben wir dann an jeder Bank ein kleines Sportprogramm gemacht. Das fanden alle sehr lustig.“

Überall glückliche Gesichter

Danach sei sofort die Bitte von allen gekommen: „Bitte, bitte können wir so etwas öfter machen!“ Und so ist es eben dieses Mal ein musikalischer Spaziergang mit Schlagern und Duetten zum Mitsingen und -tanzen geworden. Das bringt nicht nur die Nennhauser zusammen: Einige Gäste aus anderen Dörfern sind dazugestoßen. „Ich war noch nie in Nennhausen“, sagt eine Dame. „Es ist so wunderbar hier. Und ich freue mich sehr, dass ich heute in so glückliche Gesichter gucken darf.“

Der Spaziergang von Bank zu Bank ist ein Ritual geworden, obwohl sich das Projekt eigentlich dem Ende zuneigt. Der Spaziergang bringt die Menschen miteinander in Kontakt und hält sie in Bewegung. Später soll es im Gemeindezentrum noch ein Musikquiz geben, bei dem die grauen Zellen aktiviert werden dürfen.

Von Franziska von Werder