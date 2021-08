Hohennauen

Die Pension am Dorfanger in Hohennauen ist einer der beliebtesten Unterkünfte für Urlauber, Radfahrer, Ornithologen, Anglern, Jägern, Wassersportler und Handelsreisenden in der Region. Die Pension lädt zum Entspannen auf dem Pensionsgrundstück und zum Entdecken der Umgebung ein.

Mit der Pension am Dorfanger haben sich Bettina Smyczek und ihr Mann Jens einen Traum erfüllt. Eigentlich kam aber alles erst einmal anders als geplant.

„Wir wollten uns einen Bauernhof kaufen. Der war aber leider schon verkauft. So kamen wir schließlich zum Plaueschen Hof in Hohennauen. Der Hof stand viele Jahrzehnte leer und gammelte ohne Bestimmung vor sich hin. Als wir den Hof kauften, war er total heruntergekommen“, erzählt Bettina Smyczek.

Bettina Smyczek .vor ihrer Pension am Dorfanger in Hohennauen. Quelle: Jürgen Ohlwein

Laut Aufzeichnungen führt die Geschichte des Bauernhofs bis ins Jahr 1676 zurück. Um 1900 herum bewirtschaftete die Familie Plaue den Hof. Nach dem Krieg nutzte die LPG den Vierseitenhof. Danach kümmerte sich niemand mehr um das Grundstück.

Trotzdem der Vierseitenhof kaum noch zu retten war, krempelten Bettina Smyczek und ihr Mann die Ärmel hoch, um sich ihren Traum von einer eigenen Pension zu erfüllen.

„2007 haben wir den Hof dann gekauft. 2008 bis 2011 begannen wir das Gebäude zu entkernen. Bis 2014 folgte dann der Innenausbau. Beim Ausbau haben wir großen Wert auf die Kombination von „Altem“ mit „Neuem“ gelegt. 2014 konnten wir dann unsere ersten Gäste begrüßen“, erzählt Bettina Smyczek.

Kreative Ideen begeistern auch die Gäste. Quelle: Jürgen Ohlwein

Heute verfügt die Pension über sechs Apartments und zwei Ferienwohnungen. Aus einem ehemaligen Stall wurde ein großer Frühstücksraum, der in den Wintermonaten auch als Veranstaltungsraum vermietet wird.

„In dem Raum können unsere Gäste Frühstück mit regionalen Produkten genießen, bevor sie in ihren Urlaubstag im schönen Westhavelland starten“, so Bettina Smyczek. Weiterhin kann man die Geschichte des Plaueschen Hofs auf Bildern und Aufzeichnungen im Frühstücksraum entdecken.

Kreativ gestaltete Sitzmöglichkeiten im Innenhof der Pension. Quelle: Jürgen Ohlwein

Der Arbeitstag von Bettina Smyczek ist straff. „Um 5 Uhr beginne ich mit der Frühstücksvorbereitung. Das zieht sich so bis 11 Uhr hin. Ich bereite alles aus frischen regionalen Produkten vor. Danach kommen meine zwei Angestellten und es geht an die Reinigung der Zimmer. Über Mittag bin ich dann unterwegs zum Einkauf neuer frischer Waren. Ab 15 Uhr ist Check-in. Der geht bis 21 Uhr. Bei Spätankömmlingen auch schon mal etwas länger. Wir sind immer für unsere Gäste erreichbar“, erzählt Bettina Smyczek.

Außerdem gibt es eine Touristen-Info, die rund um die Uhr geöffnet hat. Dort finden die Gäste neben gekühlten Getränken und kleinen Snacks auch jede Menge Informationsmaterial für ihre Ausflüge ins Havelland. 

Die meisten Gäste in der Pension sind Radfahrer, die übernachten wollen. „Wir sind eine Bett&Bike- Pension und erfüllen die vom ADFC vorgeschriebenen Anforderungen und bieten darüber hinaus viele andere Annehmlichkeit für unsere radfahrenden Gäste. So haben wir eine Ladestation für E-Bikes für 18 Akkus. Dort kann nicht nur Strom getankt, sondern auch die Akkus aufbewahrt werden. Die einzelnen Fächer sind verschlossen. Jeder E-Bike-Fahrer bekommt einen Schlüssel“, erklärt Bettina Smyczek.

Innenhof der Pension am Dorfanger. Quelle: Jürgen Ohlwein

„Im Herbst haben wir viele Ornithologen zu Gast. Sie kommen, um die Zugvögel am Gülper See zu beobachten. Die Leute kommen aus ganz Deutschland und Holland. Die Holländer sind total in die Kraniche vernarrt. Sie rufen dann schon immer vorher an, ob die Kraniche schon da sind“, erzählt Bettina Smyczek.

Mitte August übernachten dann viele Sterngucker in der Pension. Besonders die Nacht vom 12. auf den 13. August ist für Sternenfreunde interessant. Dann erhellen besonders viele Perseiden den Nachthimmel. Deshalb wird sie auch Sternschnuppennacht genannt.

Von der Liege aus kann man in den abendlichen Sternenenhimmel schauen. Quelle: Jürgen Ohlwein

„Unsere Pension liegt ja direkt im Sternenpark Westhavelland. Von der Liegewiese aus auf unserem Innenhof können unsere Gäste dann ganz entspannt den Sternenhimmel beobachten“, so Bettina Smyczek.

Von Jürgen Ohlwein