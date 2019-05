Rathenow

Die neue Rathenower Stadtverordnetenversammlung wird aller Voraussicht nach ein Stück bunter werden als die alte. Nach Auszählung der Hälfte der Stimmen deutet sich an, dass künftig neun statt bisher neun statt sieben Parteien vertreten sein können.

An der Spitze liegen Kopf an Kopf CDU und Linke, die jeweils mit rund 23 Prozent der Stimmen rechnen können. Um zu wissen, wer am Ende die Nase vorn haben wird, muss bis zur Auszählung der Briefwahlbezirke gewartet werden, die sich bis weit nach Mitternacht hinziehen wird.

Enges Rennen hinter Spitzenduo

Auch hinter dem Spitzenduo liefern sich die Verfolger ein enges Rennen. Gegen Mitternach hatte die AfD mit 15,2 Prozent einen hauchdünnen Vorsprung vor der SPD (15,1 Prozent). Die FDP (7,8 Prozent) und die Grünen (5,7 Prozent) werden sicher in der SVV vertreten sein, die Grünen wahrscheinlich mit einem Sitz mehr als bei der vergangenen Kommunalwahl.

Auch die NPD (3,4 Prozent), die Freien Wähler (2,7) und die Piraten-Partei (2,7) dürfen auf einen Sitz in der SVV hoffen. Für die Republikaner um Christian Kaiser werden 1,6 Prozent wohl nicht reichen.

Keine Chance für Jürgen Albrecht

Aussichtslos ist die Lage für Jürgen Albrecht, der nach seinem Austritt aus der Linkspartei als Einzelkandidat ins Rennen gegangen war. Bis Mitternacht waren 43 Kreuze (0,4 Prozent) hinter seinem Namen gezählt worden.

Daniel Golze, Fraktionschef der Linken sagte, man werde das Endergebnis abwarten und die Lage dann analysieren. Grundsätzlich sei es nicht schlecht, wenn mehr Farbe in die SVV komme. Man müsse abwarten, ob die AfD, die aus reinem Protest gewählt worden sei, zu konstruktiver Politik fähig sei.

Von Markus Kniebeler