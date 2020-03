Die Tafel trotzt der Krise

Rathenow

Die Rathenower Tafel versucht trotz der Corona-Krise für ihre Kunden da zu sein. „Bislang schaffen wir es, unsere Ausgabestelle offen zu halten“, sagt Henriette Meier-Ewert. Allerdings habe man die Aktivitäten der aktuellen Situation angepasst. „Der Schutz der Kunden und unserer Mitarbeiter hat oberste Priorität“, sagt die Vorsitzende des Rathenower Tafel-Vereins.

Veränderte Öffnungszeiten Der Rathenower Tafelladen, „Am Körgraben 1H“, hat im Zuge der Corona-Krise seine Öffnungs-/Abgabezeiten reduziert. Für Einzelpersonen findet die Ausgabe montags von 13 bis 14 Uhr statt. Zwei-Personen-Haushalte können Lebensmittel dienstags von 13 bis 14 Uhr abholen. Für Haushalte mit drei und mehr Personen ist der Tafelladen freitags von 13 bis 14 Uhr geöffnet. Tafel-Kunden werden gebeten, alleine zur Ausgabe zu kommen. Auch dürfen keine eigenen Gefäße mehr mitgebracht werden. Die Waren werden vor der Ausgabe von Mitarbeiter der Tafel in Tüten verpackt und dann verteilt.

Unter anderem wurden die Öffnungszeiten reduziert. In Rathenow werden nur noch an drei statt an vier Tagen Waren ausgegeben. Die Ausgabetage in Premnitz, Rhinow und Nennhausen wurden komplett gestrichen. „Natürlich steht es den Kunden aus diesen Orten frei, sich in Rathenow zu versorgen“, sagt Meier-Ewert.

Ausgabe nur noch im Freien

Auch das Prozedere der Lebensmittelverteilung wurde verändert. Die Ausgabe findet im Freien statt, der Laden darf nicht mehr betreten werden. Die Kunden wählen auch nicht mehr aus, was sie mitnehmen wollen, sondern bekommen von den Tafel-Mitarbeitern vorgepackte Tüten überreicht.

„Wir wollen die sozialen Kontakte so weit wie möglich einschränken“, sagt Britta Brüggemann, die einzige hauptamtliche Mitarbeiterin des Vereins. Deshalb habe man die Kunden auch gebeten, nicht in Gruppen, sondern alleine zur Ausgabe zu erscheinen.

Die Öffnungszeiten im Tafel-Laden am Körgraben wurden reduziert. Quelle: Markus Kniebeler

Allerdings könnte es um die Disziplin bei der Waren-Ausgabe etwas besser bestellt sein. Für die Kunden sei die Ausgabe ein willkommener sozialer Treffpunkt, so Brüggemann. Deshalb komme es immer wieder zu Grüppchenbildungen. „Das versuchen wir zu unterbinden“, sagt sie. Denn wenn die Ausgabe am Ende aus diesem Grund beendet werden müsse, sei niemandem geholfen.

Nur noch Kerntruppe im Einsatz

Um die freiwilligen Helfer der Tafel zu schützen – viele von ihnen sind Senioren und zählen also zur Corona-Risikogruppe – hat man diese gebeten, vorerst zu Hause zu bleiben. „Im Einsatz ist derzeit nur noch eine Kerntruppe“, sagt Brüggemann. Das Personal reiche aber, um die Ausgabe in Rathenow zu bewerkstelligen und die Lebensmittel von den Märkten und Geschäften abzuholen.

Britta Brüggemann (li.) und Henriette Meier-Ewert von der Rathenower Tafel. Quelle: Markus Kniebeler

Beim Waren-Angebot gibt es in Folge der Krise gewisse Einschränkungen. „Molkerei-Produkte bekommen wir so gut wie gar nicht mehr“, sagt Brüggemann. Und auch Wurst und Aufschnitt seien rar geworden. Frisches Obst und Gemüse gebe es zwar nicht mehr in dem Umfang, wie es vor der Corona-Krise der Fall gewesen sei. Dennoch sei es bislang gelungen, den Kunden ein abwechslungsreiches Angebot zusammenzustellen.

Dass die Rathenower Tafel noch funktioniert ist alles andere als selbstverständlich. Von rund 950 Tafeln in Deutschland haben nach Auskunft Meier-Ewerts rund 400 wegen Corona ihren Betrieb eingestellt. „Wir schauen von Tag zu Tag, was geht“, sagt die Vereinsvorsitzende.

Ziel: Weitermachen

Doch gerade in der jetzigen Situation, wo viele Menschen sich auf finanzielle Einbußen einstellen müssen, könnte das Angebot der Tafel wichtiger werden, als jemals zuvor. „Wir versuchen trotz aller Schwierigkeiten weiterzumachen“, sagt Britta Brüggemann. Die Kunden seien dafür sehr dankbar.

Übrigens hat das Klopapier-Thema die Tafel unberührt gelassen. „Hatten wir noch nie im Angebot“, sagte Henriette Meier-Ewert. Deshalb konnte auch nichts gehamstert werden.

Von Markus Kniebeler