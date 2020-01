45 Sitzungen in 2020: Das sind die Termine der Rathenower SVV

Rathenow

Die Mitglieder des Rathenower Bauausschusses eröffnen am heutigen Dienstag den Sitzungsreigen des Jahres 2020. Ein Riesenprogramm muss aber nicht abgearbeitet werden. Vielmehr lädt der Stadtförster zu Bratwurst ins Forsthaus Riesenbruch. Normalerweise beendet der Ausschuss im Dezember auf diese Weise seine Jahresaktivitäten. Weil aber Ende 2019 dafür keine Zeit war, findet die gemütliche Zusammenkunft nun am Anfang des Jahres statt.

Fleißiger Bauausschuss

Dass die Bauausschussmitglieder es auch mal gemütlich angehen lassen, ist ihr gutes Recht. Denn sie sind die Arbeitstiere unter den Stadtverordneten. Zehn Mal wird der Bauausschuss in diesem Jahr tagen – so oft wie kein anderer der sechs Ausschüsse. Lediglich im April und im Juni tagt der Bauausschuss nicht.

Richtig los geht der Sitzungsreigen mit der Zusammenkunft des Wirtschaftsausschusses am 15. Januar. Dann geht es in dichter Folge weiter: Auf die Sitzung vom Umweltausschuss (23. Januar) folgen die des Bildungsausschusses (27. Januar) und des Finanzausschusses (30. Januar).

Nimmt man alle sechs Ausschüsse und die Stadtverordnetenversammlungen zusammen, sind in diesem Jahr 45 Sitzungen zu absolvieren.

Was die Zahl der Sitzungen angeht, belegen nach dem Bauausschuss die Mitglieder des Bildungsausschuss den zweiten Platz. Sie werden sich sieben Mal treffen. Alle anderen Ausschüsse tagen je sechs Mal. Und auch die Stadtverordneten treffen sich sechs Mal in großer Runde.

Sieben Wochen Sommerpause

Nach der Stadtverordnetenversammlung am 24. Juni öffnet sich in Rathenow – wie überall in Deutschland – das politische Sommerloch. Mehr als sieben Wochen lang ruht der politische Betrieb, bevor am 11. August die Mitglieder des Bauausschusses – wer sonst – mit ihrer Sitzung wieder ins Geschäft einsteigen.

Übrigens kann in diesem Jahr kaum noch Verwirrung über den Tagungsort aufkommen. Während die Ausschüsse im vergangenen Jahr an unterschiedlichen Orten tagten – mal im Speiseraum der Schollschule, mal in der Aula der Dunckerschule – gibt es seit dem Herbst eine feste Adresse. Im Erdgeschoss des Rathauses wurde ein moderner Versammlungsraum hergerichtet – mit Beamer, Jalousien und bequemen Stühlen.

Die Stadtverordneten werden auch in diesem Jahr den Blauen Saal im Kulturzentrum für ihre Versammlungen nutzen. Ob es nötig sein wird, neben den regulären Zusammenkünften Sondersitzungen einzuberufen, hängt vom politischen Geschehen ab.

Von Markus Kniebeler