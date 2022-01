Die Stadt Rathenow ehrt herausragende Sportler und Sportlerinnen des Jahres 2021

Rathenow

Traditionell werden die herausragenden Rathenower Sportler und Sportlerinnen und Vereinstrainer eines Jahres im Kulturzentrum Rathenow geehrt. Aber auch in diesem Jahr musste die große Feier coronabedingt ausfallen. So ganz ohne festlichen Rahmen sollte die Sportlerehrung 2021 aber nicht stattfinden. Die Stadtverwaltung Rathenow hat daher entschieden, stellvertretend für alle ausgezeichneten, der Jugendmannschaft des Jahres den Mannschaftspokal persönlich zu übergeben. Dazu wurden die Jugendtrainer Stefan Gäde, Jarno Dombrowski und Jan Berner und der Kapitän der SG Optik Rathenow/Premnitz eingeladen, die am Dienstag von Jörg Zietemann, dem stellvertretenden Bürgermeister, im Rathaus begrüßt wurden.

Die Auswahl der Vereine und Sportler oblag einem Gremium des Kreissportverbunds mit Sitz in Rathenow. Ausgewählt wurden Sportler und Trainer aus den Bereichen Leichtathletik, Badminton, Kanurennsport, Tischtennis, Kartsport, Golf, Schwimmen, Judo und Rudern. Ihre Medaillen und Geschenke bekamen die ausgezeichneten Sportler und Trainer per Post zugesendet.

„Die ausgezeichneten Vereine haben alle tolle Erfolge erzielt, die wir ehren wollen“, so Zietemann. Er bedankt sich damit für das Engagement und die Bemühungen, den Sport als einen wertvollen Beitrag zur Gestaltung des Lebens zu vermitteln.

Martin Dröscher ist Kapitän der Jugendmannschaft der SG Optik Rathenow / Premnitz. Quelle: Franziska von Werder

Martin Dröscher, dem Kapitän der SG Optik Rathenow/Premnitz übergab er den Mannschafts-Glaspokal. „Die Bewegung hat mir während der trainingsfreien Zeit sehr gefehlt. Beim Spielen kann ich auch mal Druck ablassen“, so der 16-Jährige, der schon sein halbes Leben dem Fußball treu ist.

Aufgrund der Pandemie konnte die 25-köpfige Jugendmannschaft mit den drei Trainern der beiden Vereine aus Premnitz und Rathenow viele Monate nicht spielen. Vor zwei Jahren hatte sich eine Spielgemeinschaft zwischen dem FSV Optik und dem TSV Chemie Premnitz gegründet.

Trainer Stefan Gäde lobt die charakterliche Stärke seiner Spieler

Die Heimspiele finden zur Hälfte in Premnitz und zur anderen Hälfte in Rathenow statt. Die beiden Vereine ergänzen sich gut, findet der Trainer: „Wir sind sehr zusammengewachsen“, so Stefan Gäde, „jetzt trägt das richtig Früchte und wir fühlen uns vorbereitet, dem Spitzenreiter Babelsberg am 5. März die Stirn zu bieten.“ Momentan befindet sich die Mannschaft auf dem vierten Platz der Tabelle.

Er lobt außerdem die charakterliche Stärke seiner Spieler. „Für die Jungs bedeutet Fußball teilweise alles, sie sind während der ganzen Zeit bei der Stange geblieben.“ Mit einer Lauf-App konnten sie individuell trainieren und sich über die App untereinander austauschen und ihre Ergebnisse vergleichen. So blieb die Mannschaft auch während der trainingsfreien Zeit miteinander vernetzt. Einige Spieler fahren über eine Stunde zum Training und das mehrmals in der Woche. Auch bei der Aufstellung seien einige Spieler beteiligt, was die Trainer freut.

Trainingslager in Klietz in Planung

Nicht nur die Trainings- und Platzmöglichkeiten wurden durch die Spielgemeinschaft optimiert. Auch für die finanziellen Ressourcen sei das eine gute Idee. In Planung ist ein Trainingslager in ein Schullandheim in Sachsen-Anhalt nach Klietz.

Die Jugendlichen sollen sich durch die gemeinsame Zeit im Klietzer Trainingslager auch außerhalb des Platzes besser kennenlernen und ihre sozialen Beziehungen vertiefen. Es werde jeden Tag frisch gekocht, es gebe außerdem einen Tischkicker und einen Platz zum Bolzen. Am Rest des Tages werden die Jugendlichen ausgiebig trainieren und sich auf die anstehenden Spiele vorbereiten. „Für das Trainingslager müssen die Jugendlichen nur einen kleinen Obolus dalassen, den Rest zahlt der Verein“, so Trainer Gäde.

Neben dem Mannschaftspokal gibt es Kinogutscheine für die Spieler

Zu diesem Anlass sollen auch die Preise an die Spieler der Mannschaft übergeben werden. Neben dem Mannschaftspokal und dem Glückwunschschreiben erhält jeder einzelne Spieler einen Kino-Gutschein, ein Schlüsselband und eine Fahrradsatteldecke. Die Trainer erhalten für ihr Engagement und den Einsatz eine Medaille und einen Restaurantgutschein.

Von Franziska von Werder