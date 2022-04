Die Stadt Rathenow muss nachweisen, wie leistungsfähig sie in Zukunft ist

Rathenow

Die gute Nachricht vorneweg: Der Haushalt 2022 der Stadt Rathenow ist von der Kommunalaufsicht beim Landkreis Havelland genehmigt worden.

Immerhin – es gab Jahre, da wurden die Papiere zwischen Rathaus und Kreishaus hin- und hergeschickt, weil die Kommunalaufsicht ihre Vorgaben nicht eingehalten sah. Nicht selten waren Haushaltssicherungskonzepte zu schreiben – immer dann, wenn die Stadt keinen ausgeglichenen Haushalt vorgelegt hat. Dann war nachzuweisen, wie der Haushalt langfristig wieder ausgeglichen wird.

Zwei Auflagen

Trotzdem goss die Kommunalaufsicht reichlich Wasser in den Wein, der zum Haushalt 2022 serviert wird. Für die Bildungsinvestitionen (Schule, Kita, Hort), die in Rathenow geplant sind, müssen Kredite genehmigt werden. Die Genehmigung gab es – eben, weil es Bildungsinvestitionen sind. Allerdings muss die Stadt zwei Auflagen erfüllen. Einmal ist bis 30. September der Jahresabschluss 2020 vorzulegen. „Das schaffen wir auf jeden Fall“, sagte Rathenows stellvertretender Bürgermeister Jörg Zietemann am Mittwoch den Stadtverordneten.

Dauernde Leistungsfähigkeit

Schwerer wiege aber, so Zietemann, die zweite Auflage. „Die Stadt hat Maßnahmen zu ergreifen, um langfristig die dauernde Leistungsfähigkeit wieder zu erreichen.“ Gemeint ist die finanzielle Leistungsfähigkeit. Zum 30. Juni muss die Stadt der Kommunalaufsicht berichten, wie sie das bewerkstelligen will.

Der Neubau für die Schule in Rathenow West. Die Stadt investiert in die Bildungsinfrastruktur. Quelle: Till Eichenauer

Der stellvertretende Bürgermeister schwor die Stadtverordneten deshalb auf eine schwierige Debatte in den Ausschüssen vor der Stadtverordnetensitzung im Juni ein. „Da werden wir auch über unangenehme Dinge reden“, so Zietemann am Mittwoch bei der Stadtverordnetenversammlung.

Einnahmen und Ausgaben

Dabei sollen sowohl die Einnehmen der Stadt überprüft werden als auch die Ausgaben. „Auf der Einnahmeseite spielen vor allem Gebühren eine Rolle.“ Steuern werden nicht angefasst, sagte Zietemann am Donnerstag nochmals auf Nachfrage. Es betreffe insbesondere die Gebührenordnungen und Satzungen, so der stellvertretende Bürgermeister.

Was die Ausgaben angeht, so gibt die Kommunalaufsicht in ihrem Schreiben an die Stadt an, dass insbesondere die Personalkosten noch nicht nachvollziehbar seien – auch bei Berücksichtigung weiterer Tariferhöhungen und zusätzlicher Stellen. Zusätzliche Stellen im Ordnungsdienst sind auf ausdrücklichen Wunsch der Stadtverordneten in die Finanzierung aufgenommen worden.

Weiter Begriff

Die Debatte über Ordnung und Sauberkeit in Rathenow wird schon lange geführt. Die Stadtverordneten müssen sich wieder über sogenannte Freiwillige Aufgaben den Kopf zerbrechen. Allerdings ist das in der Beurteilung der Kommunalaufsicht nicht ausdrücklich erwähnt. Jörg Zietemann betont, dass man den Begriff der Ausgaben für den Bericht zum 30. Juni weiter fassen muss. „Es geht um alle Ausgaben, nicht nur um die freiwilligen.“

Alexander Goldmann, Leiter des Amtes für Wirtschaft und Finanzen der Stadt Rathenow Quelle: Rüdiger Böhme

Details wollte Jörg Zietemann noch nicht nennen. „Wir werden das auch besprechen, wenn ich mich mit den Fraktionsvorsitzenden treffe.“ Zudem soll der Finanzausschuss der Stadtverordneten frühzeitig beteiligt werden. Stadtkämmerer Alex-ander Goldmann sicherte zu, dass er hier bereits erste Informationen geben könne.

Viel Geld

Neben den Bauprojekten an allen Rathenower Schulen steht vor allem die Bürgelschule Rathenow Ost im Blick. Bis zum Beginn des Jahres 2024 sollen noch einmal rund 2,5 Millionen Euro investiert werden, um die Schule fit für die Zukunft zu machen.

Keine arme Kommune

Das, was jetzt ansteht, könne den Eindruck stärken, Rathenow sei eine arme Gemeinde. „Das ist nicht der Fall“, sagt Zietemann. „Die Stadt hat ja Vermögen.“ Aber derzeit werde eben mehr Geld ausgegeben, als durch Einnahmen wieder in die Kasse kommen. Die Kommunalaufsicht wolle erkennen, wie man diesen Trend langfristig umdreht. Und das werde auch gelingen.

Von Joachim Wilisch