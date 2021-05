Die Tiertafel in Rathenow braucht Hilfe

Rahenow

Die Corona-Krise ist auch eine Krise der Stiftungen und gemeinnützigen Vereine, die ihre Arbeit nicht mehr so anbieten können, wie bis Ende 2019. Tino Rippler von der Tiertafel Havelland bestätigt das. Der Verein versorgt Bedürftige, die ein Haustier besitzen, mit Futter und ist auf Spenden dringend angewiesen. Die Geldspenden sind bei uns massiv eingebrochen“, sagte Tino Rippler jetzt in einem Gespräch mit der Märkischen Online Zeitung.

Die Miete für die Räume der Ausgabestelle in Rathenow bezahlt er im Moment aus seinem eigenen Geldbeutel. Die Tiertafel befindet sich auf dem Dach des City-Centers, nachdem der Verein die Jahre zuvor Räume in den alten Askania-Werken nutzte.

Da kam die Nachricht aus dem Rathenower Rathaus gerade richtig. Die Stadtverordneten verhandelten kürzlich über die Geldzuwendungen für Vereine. Die Tiertafel bekommt einen Betriebskostenzuschuss von rund 2500 Euro. So wurde es jetzt beschlossen.

Diesen Zuschuss gibt es auch nicht zum ersten Mal. Die Stadt Rathenow vergibt die Geldzuwendungen jedes Jahr auf Antrag. Die Idee, in Rathenow eine Tiertafel zu gründen, entstand im Jahr 2005. Damals warb Claudia Hollm aus Rathenow dafür, die Tiertafel ins Leben zu rufen. Es folgten zahlreiche Aktionen, unter anderem der Rathenower „Dog Walk“, der mehrfach angeboten wurde und zu dem sich stets zahlreiche Vierbeiner zusammenfanden.

2006 wurde die Tiertafel in Rathenow gegründet. Damals meldeten sich auch zahlreiche Kritiker zu Wort. Das Argument: Menschen, die nicht für sich selbst sorgen können, sollten keine Tiere haben. Inzwischen hat sich die Tiertafel-Idee längst durchgesetzt. Und Tino Rippler, der inzwischen in Havelberg lebt, freut sich über ein kleines aber hoch motiviertes Team, das ihm in Rathenow zur Seite steht. Acht Leute kümmern sich und arbeiten die Aufgaben ab, die sie untereinander verteilen. „Wir sind alle berufstätig und freuen uns über jede Unterstützung“, sagt Tino Rippler.

Stets müssen Spenden abgeholt werden, die Ausgabe des Futters muss für die Öffnungstage vorbereitet werden. Dazu kommt die Ausgabe selbst“Rippler verweist zudem auf Werbeaktionen und Veranstaltungen. Letzteres stand aber in den vergangenen Monaten hinten an – Corona hat nicht viel zugelassen.

122 Personen bekommen derzeit Hilfe von der Tiertafel, berichtet Tino Rippler, der seit 2008 bei der Tiertafel dabei ist und inzwischen den Vereinsvorsitz inne hat. Das macht 319 Haustiere, die durch den Einsatz der Tierfreunde ihre Kost bekommen. Die Ausgabezeiten für Hunde und Katzen sind genau festgelegt und in einem Zeitplan aufgeschrieben. Zwar kommen derzeit weniger Spenden bei dem Verein an, dennoch bekommen die Tierhalter stets die gleiche Futtermenge. Denn auch bei den Hunde- und Katzenbesitzern hat Corona tiefe Löcher in die Haushaltskassen gerissen.

Tiertafeln unterstützen Tierhalter, denen es finanziell nicht so gut geht nicht nur mit Futter. Sie bekommen auch alles andere, was die Tiere brauchen. „Die Tiertafeln in Deutschland haben somit auch eine wichtige soziale Funktion“, sagt Rippler. Denn oft hätten die Leute, die zur Tiertafel kommen, keine anderen Begleiter mehr.

Im Landkreis ist Tino Rippler mit seinem Verein nicht alleine. Der Verein Sonnenzeiten für Tiere verteilt Lebensmittel an bedürftige Tierhalter in der größten Stadt des Havellandes – Falkensee. Das Team im Osthavelland ist auf der Suche nach neuen Räumen.

In Rathenow hofft das Team um Tino Rippler nun auf bessere Zeiten. Die Corona-Inzidenz sinkt und ist stabil auf einem Wert unter 100. Das lässt hoffen, dass auch diese Einrichtung ihre Arbeit in normalen Umfang wieder aufnehmen kann.

