Die Veranstaltungshöhepunkte im Rathenower Kulturzentrum bis zum Jahresende

Rathenow

Nach monatelanger Corona-Pause ist im Kulturzentrum der Veranstaltungsbetrieb wieder angelaufen. „Die coronabedingte Pause hat das Publikum auf eine harte Probe gestellt“, sagt Sylvia Wetzel, verantwortlich für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit im Haus. Um so dankbarer hätten die Zuschauer reagiert, als die ersten Veranstaltungen wieder erlaubt waren. „Die Freude im Publikum war zu spüren“, sagt Wetzel.

Und zur Freude wird es bis zum Jahresende noch viele Gelegenheiten geben. Das Programm ist gespickt mit Höhepunkten. Am 16. Oktober etwa werden Freunde des guten, alten Schlagers auf ihre Kosten kommen, wenn Vicky Leandros ihren Theo nach Lodz entführen will. Für das Konzert der gebürtigen Griechin sind noch Restkarten vorhanden. Fans der bissigen Satire werden sich knapp zwei Wochen später auf die Schenkel klopfen, wenn Dietmar Wischmeyer mit seinem Programm, „Wir Verdienen Deutschland“ gastiert. (28. Oktober)

Großkampftag am 30. Oktober

Der 30. Oktober wird für die Mitarbeiter des Kulturzentrums zum Großkampftag. Zum Ersten gibt es beim bundesweiten Aktionstag „Feuer und Flamme für unsere Museen“ im Haus am Märkischen Platz jede Menge zu erleben.

Zum Zweiten wird an diesem Sonnabend die große Ausstellung „Verdrängung, Enteignung, Neuanfang – Familienunternehmen in Ostdeutschland“ eröffnet. Und dann steht am Abend noch eine Vorstellung von Irina Titova auf dem Programm. Die „Queen of Sands“ wird auf einer großen, von unten beleuchteten Glasplatte fantasievolle Bilder aus Sand entwerfen.

Die Stendaler Band Nobody Knows spielt am 5. November im Kulturzentrum. Quelle: Uwe Hoffmnn

Anfang November wird musikalisch der Bogen weit gespannt – vom handfesten Rock der Stendaler Band „Nobody knows“ (5. November) bis zu den betörenden Klängen, die das Gala-Sinfonie-Orchester Prag zu erzeugen vermag. Dass beim „Zauber der Operette“ auch noch ein tolles Bühnenbild und bezaubernde Kostüme zu erleben sein werden, dürfte den Reiz der Veranstaltung steigern. (7. November)

Ein Woche später wird der Kabarettist Uwe Steimle, an dessen Aussagen sich die Geister teilen, im Theatersaal sein aktuelles Programm „Fludschen muss sein“ vorstellen.

Weihnachtliches Programm

Und dann geht es auch schon mit großen Schritten auf Weihnachten zu. Am 25. November wird die Weihnachtsausstellung eröffnet. Und am 12. und 13. Dezember werden die Akteure des Theaters Zeitlos das beliebte Weihnachtsmärchen aufführen. In diesem Jahr steht „Schneeweißchen und Rosenrot“ auf dem Programm. Der Vorverkauf hat bereits begonnen.

Auch die Karten für das beliebte Neujahrskonzert am 8. Januar (zwei Vorstellungen) können bereits erworben werden. Die Musikerinnen und Musiker des Philharmonischen Kammerorchesters Wernigerode unter der Leitung von Musikdirektor Christian Fitzner werden das neue Jahr mit dem gewohnten Schwung begrüßen.

Informationen zum Programm findet man im Internet unter www.kulturzentrum-rathenow.de. Unter dieser Adresse können auch Karten bestellt werden. Oder man kauft sie an der Theaterkasse.

Von Markus Kniebeler