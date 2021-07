Nennhausen

Sie spielen Volleyball mit großer Begeisterung. Trotzdem steht bei den Volleyballern und Volleyballerinnen der Spaß und das Miteinander im Vordergrund. Das erste Freundschaftsspiel, das der Verein gegen Buschow gespielt hat, ging am 5. Juni 2004 erfolgreich aus.

Seit zwölf Jahren spielt Karsten Trägernap in der ersten und zweiten Männermannschaft oder im Mixed -Team. Der 44-Jährige ist mit seiner Frau damals von Rathenow nach Nennhausen gezogen.

Der Verein hat zwei Männermannschaften, eine Frauen-, eine Kinder- und eine Jugendmannschaft und spielen im Mixed -Team. Die Männermannschaften spielen in der 1. Kreisklasse. Das ist aber kein richtiger Ligaspielbetrieb wie bei den Fußballern. Die 1. und 2. Kreisklasse besteht aus sechs beziehungsweise neun Mannschaften die sich privat zusammengeschlossen haben, um neben dem Training auch mal gegen andere Gegner spielen zu können.

Spaß steht bei den Volleyballern-innen an erster Stelle. Quelle: Jürgen Ohlwein

Karsten Trägenaps Frau Nadine spielt auch im Verein. „Als wir damals von Rathenow nach Nennhausen gezogen sind, haben wir einen Verein gesucht, um Anschluss an das Dorfleben zu bekommen. Die Entscheidung, sich für Volleyball zu entscheiden, war goldrichtig“, sagt sie. „Wir sind nicht nur ein Sportverein, wir unternehmen auch viele andere Sachen in der Freizeit. Wir sind eine tolle und lustige Truppe.“

So nimmt Rot-Weiß Nennhausen jetzt zum fünften Mal am Muddy Angel Run in Berlin teil. Das ist ein fünf Kilometer langer Frauenlauf, bei dem man spaßige und schlammige Hindernisse im Team bewältigen muss. Da ist Spaß garantiert“, erzählt Nadine Trägenap.

Konzentration auf den Ball. Quelle: Jürgen Ohlwein

Jessica Lange ist die Kapitänin der Nennhausener Volleyball Frauen. Auch für die 30-Jährige steht der Spaß und die Gemeinschaft an erster Stelle. „Volleyball ist ein Mannschaftssport. Die Stimmung im Team ist wichtig. Ich freue mich jeden Donnerstag darauf, die Mädels zu treffen.“

Da sich die Spielerinnen während der Zeit der Coronabeschränkungen nicht sehen konnten, haben sie sich etwas Besonderes einfallen lassen. Sie haben versucht, auch ohne Handy und digitale Medien in Kontakt zu bleiben. „Deshalb haben wir uns monatlich Postkarten zugeschickt. Zu Weihnachten überraschten wir uns mit Päckchen. Das war eine schön.“

Auch für Bettina Radda ist das Gemeinschaftliche am wichtigsten. „Endlich können wir wieder zusammen trainieren und spielen. Die Zeit der Coronabeschränkungen war wirklich schlimm.“ Bei unserem Training geht es sehr locker zu. Hier wird keiner gemaßregelt, wenn etwas nicht klappt. Ein Fehler wird belächelt und abgehakt. Das ist gut für die Teamstimmung“, erzählt Bettina Radda.

Volleyball-Training beim Rot-Weiß Nennhausen. Quelle: Jürgen Ohlwein

Jedes Training wird mit Musik begleitet. Außerdem gibt es eine Tradition, dass jeder Geburtstag mit einem kleinen Imbiss gefeiert wird. Dazu bringt das Geburtstagskind etwas mit. Während der Trainingsausfälle durch Corona sind viele Geburtstage aufgelaufen. Da muss einiges nachgeholt werden.

Eine, die einen längeren Anfahrtsweg hat, ist Kathrin Fredrich. Die Geschäftsführerin des Optikparks Rathenow ist schon viele Jahre im Volleyballteam in Nennhausen. „Nadine Trägenap war in Rathenow meine Nachbarin. Als sie nach Nennhausen gezogen ist, hat sie mich eingeladen, mit zum Volleyball zu kommen. Mir gefällt, dass alle hier so cool sind. Für mich ist das eine Abwechslung zum Berufsalltag. Donnerstag versuche ich mir immer, für das Volleyball-Training freizuhalten“, sagt sie.

Besonders wichtig ist dem Verein die Kinder- und Jugendarbeit. „Wir haben eine Kindermannschaft von der 4. bis zur 6. Klasse und eine Jugendmannschaft von der 7. bis zu 11. Klasse. Dafür haben wir fünf Trainer, die sich abwechseln im Einsatz“, erzählt Nadine Trägenap.

Auf ein Ereignis freuen sich die Volleyballer des Rot-Weiß Nennhausen ganz besonders. Sie veranstalten am 7. August von 10 bis 18 Uhr ein Rasenvolleyballturnier auf dem Sportplatz in Nennhausen. Gespielt wird in Mixed-Teams mit mindestens zwei Frauen pro Mannschaft.

Dazu sind Zuschauer willkommen. Für das leibliche Wohl wird mit Bratwurst und Bouletten vom Grill gesorgt. „Wir freuen uns endlich wieder, so ein Turnier spielen zu können. Natürlich gibt es am Ende des Turniers auch eine Siegerehrung“, erzählt Karsten Trägenap.

Natürlich wird auch hier der Spaß wieder im Vordergrund stehen. Aber sportlicher Ehrgeiz, das Turnier zu gewinnen, wird wohl auch dabei sein. Eine gute Mischung aus guter Laune und sportlicher Leistung sind zu erwarten.

Von Jürgen Ohlwein