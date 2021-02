Die Waldemarstraße in Rathenow zählt zu den schlechtesten Straßen der Region

Rathenow

Der Waldemarstraße in Rathenow wird ein zweifelhafter Ruhm zuteil. Im Rahmen der von der Rathenower MAZ-Redaktion ausgerufenen Aktion „Die schlechteste Straße im Westhavelland wurde bislang keine Straße so oft genannt wie die rund 300 Meter lange Strecke zwischen der Goethestraße und der Fehrbelliner Straße.

Die schlechteste Straße im Westhavelland Die Lokalredaktion Rathenow der MAZ hat am 16. Februar eine Aktion gestartet: Gesucht wird die „Schlechteste Straße“ im Westhavelland. Kennen Sie eine Strecke in unserer Region, auf der die Zustände so katastrophal sind, dass eine normale Fahrt – egal ob mit dem Auto oder dem Fahrrad – nicht möglich ist? Dann schreiben Sie uns gern eine E-Mail an folgende Adresse: rathenow@maz-online.de oder Sie greifen zum Telefonhörer und wählen die Nummer: 03385/52 98 11. Nennen Sie uns bitte den genauen Ort der Straße und schicken Sie, wenn möglich, ein Foto mit. Die Redaktion wird sich die Straße anschauen und über sie berichten. Einsendeschluss der Aktion ist der 28. Februar 2021.

Keine Frage, den Spitzenplatz auf der Negativliste hat sich die Waldemarstraße redlich verdient. Wer noch nicht richtig wach ist, wird es nach einer Fahrt über das grobe, von Dellen und Rissen durchzogene Pflaster definitiv sein. Und sich nach der Passage ängstlich fragen, ob das Fahrwerk die Rüttelei unbeschadet überstanden hat.

Sanierung beschlossen

Seit Jahren ist die Waldemarstraße Anwohnern und Passanten ein Dorn im Auge. Und offenbar wurden die Klagen über die bucklige Piste erhört. Die Sanierung der Strecke ist beschlossene Sache. Und sie sollte sogar bereits in diesem Jahr in Angriff genommen werden.

Doch Ende des vergangenen Jahres musste der Zeitplan verändert werden. Weil im Sommer der Körgraben, der unter der Fehrbelliner Straße verläuft, nach etlichen Verschiebungen endlich saniert werden soll und deshalb eine monatelange Sperrung der Bundesstraße unumgänglich ist, wurde die Sanierung der Waldemarstraße auf das Jahr 2023 verschoben. Denn zwei gleichzeitig gesperrte Straßen in der Innenstadt wollte man den Bürgern dann doch nicht zumuten.

Finanzierung gesichert

Immerhin ist die Finanzierung der Straßensanierung bereits gesichert. Von den Gesamtkosten in Höhe von rund 1,2 Millionen Euro sollen zwei Drittel über das Programm Städtebauförderung finanziert werden, den Rest müsste die Stadt Rathenow aus der eigenen Kasse beisteuern.

Auch die Pläne für die Sanierung stehen schon. Nachdem ein Planungsbüro zwei Varianten erarbeitet hatte, die den Anwohnern der Waldemarstraße im Rahmen einer Bürgerversammlung im vergangenen Oktober vorgestellt wurden, fiel das Votum eindeutig aus. Demnach soll die Waldemarstraße zur Einbahnstraße mit einer Fahrbahnbreite von 4,50 Metern und 74 Pkw-Stellplätzen umgewandelt werden. Die zweite Variante, die einen zweispurigen Verkehr auf einer 6,50 Meter breiten Fahrbahn und Platz für 61 Pkw-Stellflächen, fand keine Mehrheit.

Übrigens sind die Tage der 66 Winterlinden, die die Waldemarstraße säumen, gezählt. Einem unabhängigen Gutachten zufolge sind mehr als zwei Drittel der Bäume in einem so schlechten Zustand, dass sie nicht erhalten werden können. Eine Neupflanzung von Bäumen ist fester Bestandteil des Sanierungsplans. Der Alleecharakter der Straße soll unbedingt erhalten werden, so das Planungsbüro.

Nicht besser als die Waldemarstraße: Die Große Hagenstraße in Rathenow. Quelle: Markus Kniebeler

Wenn dann in zwei Jahren die Sanierung der Waldemarstraße in Angriff genommen wird, werden damit längst nicht alle Sorgen in der nördlichen Innenstadt sich in Luft auflösen. Denn die Nebenstraßen – egal ob man die Brauhausstraße, die Große Hagenstraße oder die Kleine Hagenstraße betrachtet – sind in einem ähnlich miserablen Zustand. Und für diese Straßen gibt es bislang noch keine Sanierungspläne.

Von Markus Kniebeler