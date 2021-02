Rathenow

Dort,wo sonst das Leben in der havelländischen Kreisstadt tobt, ist es seit Wochen und zum Teil seit Monaten unheimlich still. Die MAZ hat diese Orte besucht, mit Geschäftsführern, Mitarbeitern sowie Vereinsmitgliedern gesprochen und die Stille in Bildern festgehalten.

„So ein Jahr wie das vergangene habe ich noch nicht erlebt. Im Frühjahr war die Halle mehrere Wochen lang dicht. Dann hatten wir im Sommer eine Weile Normalbetrieb – unter Coronabedingungen natürlich. Dann durften im Herbst nur noch Schulklassen und Kadersportler in die Halle. Und jetzt ist die Halle wieder komplett geschlossen“, berichtet Andreas Lepert, Leiter der Schwimmhalle in Rathenow.

Andreas Lepert, Leiter der Schwimmhalle Rathenow. Quelle: Markus Kniebeler

Still ist es auch im Rathenower Kulturzentrum. Theatersaal, Blauer Saal und Foyer sind verwaist. „In der jetzigen Situation kann man es verstehen, dass der Lockdown noch einmal verlängert wird. Doch dass unser Haus weiter geschlossen bleiben muss, ist schon tragisch für die Bevölkerung“, sagt Bettina Götze, Geschäftsführerin des Hauses.

Sie weiß, die Menschen kommen gern ins Kulturzentrum. „Wir tun alles dafür, dass wir so bald wie möglich Veranstaltungen anbieten können, wenn wir wieder öffnen dürfen“, so Götze.

So dunkel wie im Theatersaal ist auch in den Sälen des Haveltorkinos. „Am 1. November liefen in unsere letzten Vorstellungen. Seither ist es hier unheimlich still geworden. Dennoch sind wir voller Hoffnung, dass wir bald wieder öffnen und Filme zeigen können. Die Anfragen der Kunden und die moralische Unterstützung, die wir immer wieder erfahren, helfen uns durch diese schwere Zeit“, Kathleen Siberling, Mitarbeiterin Haveltorkino.

Die Gäste fehlen ebenfalls im Havelrestaurant Schwedendamm. „Mein großer Saal ist im Sommer normalerweise jedes Wochenende belegt. Im vergangenen Sommer habe ich ihn genau zwei Mal vermietet. Und weil keine Events stattgefunden haben, ist auch das Catering-Geschäft eingebrochen. Die letzte große Sause hier war übrigens die Frauentagsparty am 8. März“, erzählt John Schach, Inhaber des Havelrestaurants Schwedendamm in Rathenow.

John Schach, Inhaber des Havelrestaurants Schwedendamm Quelle: Markus Kniebeler

Totale Stille herrscht zudem in der „Lady Agnes“ in Stölln. Im Winter hat das Flugzeug ohnehin geschlossen, aber auch im vergangenen Jahr waren die Besucherzahlen durch die Corona-Pandemie geprägt. „Nun hoffen wir, dass wir Ende März, Anfang April wieder normal öffnen. Das wäre mein Wunsch – aber wie es genau kommt, das kann man natürlich nicht wissen. Dann könnten sich Paare hier auch wieder das Ja-Wort geben“, so Horst Schwenzer vom Lilienthal-Verein Stölln.

Sehnsucht nach der Stimmung im Stadion

Beim FSV Optik darf derzeit zumindest trainiert werden. „Das ist gut so, denn ich muss hin und wieder einfach mal raus zum Stadion. Am meisten fehlen mir aber die Spiele, denn diese sind das Salz in der Suppe. Selbst ein Spiel gegen einen Kreisligisten würde mir jetzt sehr viel Spaß machen, dort ist man einfach mit mehr Emotionen dabei“, erklärt der Stadionsprecher des FSV Optik Rathenow, Detlev Nießner.

Von Christin Schmidt