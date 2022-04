Die guten Seelen von Rathenow: Die Stadt würdigt ihre Ehrenamtler

Rathenow

Der stellvertretende Bürgermeister Jörg Zietemann steht, ausgestattet mit Blumen und kleinen Präsent-Taschen, in einem kleinen Raum im Dachgeschoss des Rathenower Rathauses: „Heute wollen wir die Menschen würdigen, die oft versteckt und im Hintergrund viel für unser Gemeinwesen leisten.“ Jedes Jahr ehrt die Stadt zehn ihrer Bürger, die sich freiwillig und ehrenamtlich für die Gesellschaft engagieren. An diesem Mittwochabend sind sieben von ihnen dem Ruf ins Rathaus gefolgt.

Zietemann bedauert, dass der Ehrenamts-Tag in den vergangenen beiden Jahren der Pandemie zum Opfer gefallen war. 2020 bekamen die Geehrten nur ihre Präsente ohne eine begleitende Zeremonie. „Ich bin froh, dass wir in diesem Jahr die Ehrung aus dem letzten Jahr nachholen können - wenn auch nur in kleinem Kreis.“

Das übliche Buffet muss in diesem Jahr leider noch einmal ausfallen

Bereits im Jahr 2006 hatte die Stadtverordnetenversammlung beschlossen, die Ehrenamtler an einem besonderen Tag zu würdigen. Das typische Buffet im Havelrestaurant „Schwedendamm“, zu dem der Bürgermeister normalerweise einlädt, muss in diesem Jahr leider ausfallen. Dafür gehen die sieben Anwesenden nach dem offiziellen Teil der Feier im Rathaus noch gemeinsam in ein Rathenower Restaurant zum Abendessen. Als symbolische Anerkennung erhalten die acht Frauen und zwei Männer ein kleines Präsent mit einem Rathenower Einkaufsgutschein und einigen Aufmerksamkeiten.

„Ich hatte nicht damit gerechnet“

Um die engagierten Ehrenamtler in Rathenow zu finden, fragt die Stadt in den Vereinen und Verbänden nach, die dann Menschen nominieren können, die sich besonders durch ihr Engagement hervorgetan haben. Enrico Schönfeld war von seiner Nominierung durch den Heimatverein Steckelsdorf überrascht: „Ich hatte nicht damit gerechnet, aber ich freu mich natürlich.“ Der Fassadenkünstler nimmt sich neben seiner Arbeit die Zeit, sich für sein Dorf zu engagieren. „Freizeit habe ich eigentlich keine mehr. Aber die brauche ich auch nicht.“

Enrico Schönfeld verbindet Kunst und Dorfverschönerung mit Kinder- und Jugendarbeit. Quelle: Till Eichenauer

So unterschiedlich die Tätigkeiten der Geehrten ist, eines haben sie doch gemeinsam: Sie wollen Menschen helfen. Die Hintergründe und die Motivation sich einzusetzen, ist bei den Anwesenden aber ganz unterschiedlich.

So berichtet Marina Kottmann, die bei der Rathenower Tafel Menschen mit Lebensmitteln versorgt, dass sie selbst die schwierige Situation kennt, durch Armut auf Hilfe angewiesen zu sein: „Wer das einmal erlebt hat, will andere unterstützen.“ Deshalb ist sie mehrmals in der Woche vor Ort, nicht nur um Essen zu verteilen, sie hat auch ein offenes Ohr für die Menschen in Not.

Marina Kottmann fasst bei der Tafel mit an, um Menschen mit Lebensmitteln zu versorgen. Quelle: Till Eichenauer

Auch Petra Herbich, aktiv im Seniorenrat der Stadt Rathenow, will mit ihrer Arbeit etwas Positives für die Menschen in ihrer Umgebung erreichen. „Meine Motivation ist eine innere Überzeugung. Ich will besonders älteren und schwächeren Menschen helfen, die sich selbst oft nicht gegen Ungerechtigkeiten wehren können. Hier will ich unterstützen.“ Deshalb setzt sie sich für Senioren ein, kämpft etwa für mehr Bänke im öffentlichen Raum, organisiert Treffen oder hilft Menschen, die überfordert sind durch die Tücken des Alltags.

Petra Herbich ist in verschiedenen Vereinen aktiv und unterstützt Jung und Alt in Rathenow. Quelle: Till Eichenauer

Das Engagement der Anwesenden erstreckt sich über alle Generationen. So ist Frederike Timme seit sie 14 Jahre alt ist im Kinder- und Jugendparlament aktiv. „Ich hab damals gemerkt, dass ich in der Schule mit meinen Freunden immer nur über Sachen gemeckert habe. Irgendwann hab ich mir dann aber gedacht: Jetzt musst du einfach mal was machen.“

Frederike Timme ist seit über sechs Jahren im Kinder- und Jugendparlament in Rathenow aktiv. Quelle: Till Eichenauer

Deshalb hat die heute 21-Jährige angefangen, sich in der Kommunalpolitik zu engagieren. „Mir wurde einfach klar, dass ich nicht darauf warten konnte, bis andere etwas tun. Dann hab’ ich es einfach selbst gemacht.“ Oft sei die politische Arbeit auch stressig und dann frage sie sich, warum sie sich das zusätzlich zu ihrem Studium noch antue. „Etwas Anerkennung macht die Sache dann aber schon wieder etwas leichter.“

Susanne Wolter engagiert sich im Hospizdienst „Leben bis zuletzt“. Quelle: Till Eicheanuer

Viele der Ehrenamtler in der Runde haben es bei ihrer Tätigkeit mit schweren menschlichen Schicksalen zu tun. Susanne Wolter begleitet Menschen in ihren letzten Lebenswochen und -tagen im ambulanten Hospizdienst bis in den Tod. Aber auch, wenn sie viel Trauer und Schmerz sieht, zieht sie etwas Positives aus ihrer Arbeit: „Natürlich muss man viel aushalten können, aber dann bekommt man sehr viel von den Menschen und den Angehörigen zurück. Es klingt vielleicht komisch, aber am Ende ist es eine schöne Sache.“

Eva Kühne hilft ehrenamtlich Menschen, die Opfer von Verbrechen geworden sind. Quelle: Till Eichenauer

Auch Eva Kühn ist bei ihrer ehrenamtlichen Arbeit oft mit Leid konfrontiert. Sie unterstützt Opfer von Gewalt und Kriminalität im Verein Weißer Ring. „Wir begleiten Menschen durch die schwere Zeit nach Verbrechen. Dazu gehört der Beistand vor Gericht, aber auch, einfach eine menschliche Stütze zu sein.“ Sie freut sich, ihre freie Zeit als Rentnerin so mit einer sinnvollen Tätigkeit zu füllen.

Von Till Eichenauer