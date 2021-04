Die neue Internetseite der Stadt Rathenow ist fertig

Rathenow

Vor etwa einem Jahr haben die Arbeiten begonnen, nun kann das Ergebnis begutachtet werden. Der neue Internet-Auftritt der Stadt Rathenow ist freigeschaltet. Jeder, der sich über die städtische Verwaltung informieren will, ist hier an der richtigen Adresse (www.rathenow.de).

Die Unterschiede zur vorherigen Homepage, die seit dem Jahr 2005 am Netz war und 2011 in Teilen überarbeitet wurde, sind gravierend. Die Seite, die von einer Potsdamer Kommunikationsagentur in enger Abstimmung mit den Rathaus-Mitarbeitern gestaltet wurde, sieht sehr aufgeräumt aus. Die Verwendung von Farben erleichtert die Orientierung. Der Nutzer hat nicht das Gefühl, von Informationen erschlagen zu werden.

Übersichtliche Gestaltung

„Ein Ziel der Neugestaltung war es, Bürgerinnen und Bürger schnell zu den gewünschten Informationen zu führen“, sagt Anne Kießling, persönliche Referentin des Bürgermeisters, die die Neugestaltung der Seite betreut hat. Mit der Reduzierung auf vier übersichtliche Hauptkategorien (Leben in Rathenow, Kultur & Tourismus, Wirtschaft & Standort sowie Verwaltung & Service) könnten alle Inhalte schnell und mit nur wenigen Klicks abgerufen werden, so Kießling.

Der neue Internetauftritt habe nicht nur ein frisches Design erhalten, sondern sei auch technisch auf dem neuesten Stand, so die Referentin. So seien etwa die Voraussetzungen für spätere digitale Angebote geschaffen worden.

Automatische Anpassung

Zu den großen Vorteilen der neuen Webseite zählt ohne Zweifel, dass sie sich automatisch den verschiedenen Endgeräten anpasst. Egal ob man sie mit dem Tablet aufruft, mit dem Smartphone oder am PC – sie ist gleichermaßen gut lesbar. Bei der Vorgängerversion konnte man die Seite auf dem Handy ohne Lupenfunktion kaum nutzen.

Eine Suchfunktion, die ihrem Namen alle Ehre macht, führt schnell zu den gewünschten Inhalten. Außerdem kann die Ansicht auf eine kontrastreiche Darstellung umgeschaltet werden.

Von Markus Kniebeler