Diese Geschäfte haben in Rathenow ab Mittwoch wieder offen

Für den Vorstand des Vereins „Unternehmer für Rathenow“ ist dieser Mittwoch ein wichtiger Tag im Rathenower Geschäftsleben. Denn ein großer Teil der Geschäfte in der Stadt öffnet wieder, nachdem die Corona-Krise das Geschäftsleben fünf Wochen lahm gelegt hat.

Der Unternehmerverein appelliert an die Kunden, die Abstandsregeln einzuhalten. In vielen Läden sind bereits an den Türen Hinweisschilder angebracht, die deutlich machen, wie viele Kunden auf einmal ins Geschäft kommen können. „Aber lassen Sie sich dadurch nicht die Lust am Einkaufsbummel nehmen“, vermeldet der Unternehmerverein. Die Geschäftsleute appellieren an die Rathenower: „ Kauft regional.“

Denn für viele Ladenbesitzer waren die vergangenen Wochen eine schwierige Durststrecke. Folgende Geschäfte haben neben vielen anderen in Rathenow wieder geöffnet (Liste wird aktualisiert): Fahrrad Wienmeister, Berliner Straße 9aLilalu Kinderland, Berliner Straße 9Lady Chic, Berliner Straße 9Mode Trend, Berliner Straße 9Buchhandlung Tieke, Berliner Straße 4Mode Sandbrink, Berliner Straße 3BLeder Lange, Berliner StraßeUhren Schmuck Rubin, Mittelstraße 38Poldi PC Spezialist, Beliner Straße 2bT und K Mode, Berliner Straße Modehaus Wendt, Berliner Straße 76Elektro Krohne, Mittelstraße 33Küchen Werner, Mittelstraße 30Stein 40, SteinstraßeSport Marketing Rathenow, Berliner Straße 0Expert Elektro Milower Straße 6aDänisches Bettenlager, Milower Landstraße 6a KiK City CenterJanine B, City CenterWoolworth, City CenterB5 Bekleidung, City CenterSchuh und Mode, City CenterPaperlow, City CenterBlumen Fröhlich, City CenterJowwas Handylounge, Goethestraße 2Goldschmiedin Veronika Püttasch, Goethestraße 2Havel Blume, Goethestraße 2Blütenwerkstatt am WeinbergHaben Sie Ihr Geschäft ebenfalls geöffnet? Schicken Sie uns eine kurze E-Mail mit dem Namen des Geschäftes und der Adresse. Wir nehmen das gerne in diese Liste auf.rathenow@maz-online.de

