Digitalpakt Schule: Was die havelländischen Schulen mit dem Geld machen

Havelland

Digitale Tafeln statt Kreide in den Klassenräumen, Laptops oder Tablets statt Schreibhefte und eine ausreichende Bandbreite für die Internetnutzung. All das gibt es auf dem Leonardo-da-Vinci-Campus in Nauen. Finanziert wurde ein Teil dieser Anschaffungen aus den Zuwendungen, die der Campus bestehend aus Grundschule, Gesamtschule und Gymnasium, aus dem Digitalpakt Schule 2019-2024 vom Land Brandenburg erhalten hat. Insgesamt wurden dem Nauener Campus aus dem Fördertopf rund 475 000 Euro bewilligt, abgerufen wurden bisher rund 447 000 Euro.

Campus Nauen legt bei Digitalpakt vor

„Wir hatten die günstige Ausgangslage, dass wir zum Zeitpunkt des Einreichens der Anträge im März 2020 bereits gut digital aufgestellt waren und wussten, wie wir im digitalen Bereich in den nächsten Jahren weiterarbeiten möchten“, erklärt Campus-Sprecherin Laura Sprave. „Außerdem haben wir als Da-Vinci-Campus-Nauen gGmbH den Vorteil, dass Schulträger und alle Schulleiter und Schulleiterinnen unter einem Dach sitzen und die Kommunikationswege kurz sind“, sagt sie. „Die Mittel des Digitalpaktes haben es uns ermöglicht, innerhalb kürzester Zeit einen digitalen Sprung nach vorne zu machen. Wir konnten neue Projekte realisieren. Das motiviert unsere Schülerinnen und Schüler enorm“, weiß Sprave.

Tablets und Laptops können aus dem Digitalpakt finanziert werden. Quelle: Max Braun

Der Großteil der Fördermittel auf dem Campus sei in die mediengestützte Arbeit im Unterricht geflossen. „So konnten wir ein Schüler-Tonstudio einrichten, in dem Hörspiele, Podcasts und Vertonung von kleinen Filmen produziert werden können“, berichtet die Campus-Sprecherin. Neu ist zudem ein Schüler-Bio-Labor. Dort sei es möglich, an Gen-Analysen oder DNA-Sequenzierungen zu arbeiten. Im Future-Labor gebe es die Möglichkeit, die im Unterricht erarbeiteten Ergebnisse in „echte“ Produkte umzusetzen – mit Hilfe von 3D-Druckern, T-Shirt-Presse oder Foliendruck.

Falkensee hat noch kein Geld abgerufen

Nicht alle Schulen im Havelland können diesen hohen Standard schon bieten. Aber fast alle haben zumindest Geld aus dem Digitalpakt beantragt. Für den gesamten Landkreis Havelland sind es rund 8,2 Millionen Euro. Bewilligt wurden für die Schulen bis Ende Januar 2022 rund 4,4 Millionen Euro. Oft jedoch mangelt es an der Umsetzung, wenn den Kommunen als Schulträgern die nötigen Eigenanteile fehlen oder die Folgekosten nicht abgesichert sind oder einfach die digitalen Infrastrukturarbeiten noch nicht abgerechnet sind.

Einige Beispiele verdeutlichen das: Die Stadt Falkensee hat insgesamt für ihre Schulen rund 2,4 Millionen Euro aus dem Digitalpakt beantragt, es wurden sogar 2,34 Millionen Euro bewilligt, aber 0 Euro abgerufen. Ähnlich verhält es sich bei der Stadt Nauen. Etwas mehr als eine Million Euro wurde beantragt, rund 919 000 Euro bewilligt, 0 Euro abgerufen. Auch in Wustermark stockt es: 348 000 Euro Fördermittel wurden zugesagt, bisher wurde kein Geld abgerufen.

Die Dallgower Grundschule Am Wasserturm. Quelle: Max Braun

Dallgower Grundschule hat investiert

Im Gegensatz dazu schon weiter ist die Gemeinde Dallgow-Döberitz und die Stadt Premnitz im Westhavelland. Die dortige Grundschule „Am Dachsberg“ hat rund 166 000 Euro bewilligt bekommen, rund 13 000 Euro wurden bisher beansprucht. Die Oberschule Premnitz bekommt 103 000 Euro, abgerufen wurden bisher rund 31 000 Euro.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Dallgower Grundschule „Am Wasserturm“ hat 311 000 Euro bewilligt bekommen, davon wurden rund 175 000 Euro rein für die Infrastruktur, also das drahtlose Netzwerk und die Kabelverlegung der neuen Technik, genutzt. Dieser Teil seien reine Baumaßnahmen gewesen, erklärt Schulleiter Hendrik Frost und ergänzt: „Darüber hinaus haben wir einen Notebook-Wagen, einen Klassensatz Tablets und 20 digitale Tafeln aus dem Digitalpakt angeschafft.“ Drei weitere digitale Tafeln sowie den vorgesehenen Eigenanteil der gesamten Maßnahme habe die Gemeinde finanziert. Erst in den vergangenen Wochen wurden alle Umbaumaßnahmen im Zuge des Digitalpaktes abgeschlossen, die man Anfang 2021 begonnen hatte.

Neue Technik bekommt demnächst die Grundschule Ketzin. Quelle: Jens Wegener

Kabel wurden in Ketziner Schulen verlegt

Die Stadt Ketzin/Havel erhält für die Digitalisierung der Gebäude auf dem Campus der Europaschule rund 139 000 Euro. Das Vorhaben soll bis zum 30. Juni 2022 abgeschlossen sein. „Die Kabelverlegung im Innenbereich, also Kabel für die Herstellung weiterer Strom- und Datendosen in den Klassenräumen, musste zweimal ausgeschrieben werden, konnte dann ausgelöst worden“, erklärt Shari Schulz von der Stadtverwaltung. Des weiteren sei die Verlegung des Glasfaserkabels zur Verbindung der drei Häuser auf dem Gelände der Europaschule beendet. Die Grundlage für die Nutzung der mobilen Endgeräte und der interaktiven Tafeln sei damit geschaffen, „jetzt können die Geräte beschafft werden“, so Shari Schulz.

In der Ketziner Oberschule verhält es sich ähnlich. Rund 98 000 Euro Fördermittel stehen zur Verfügung. Weil die Telekom den Glasfaseranschluss für das Gebäude herstellt, müssen im Innenbereich nur Kupferkabel verlegt werden. Die Arbeiten würden in naher Zukunft abgeschlossen und die mobilen Endgeräte angeschafft, so Schulz.

Von Jens Wegener und Max Braun