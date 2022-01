Döberitz

Die Kirche des kleinen havelländischen Dorfes Döberitz ist noch verhältnismäßig jung. Viele Brände veränderten das Aussehen des heutigen neoromanischen Gotteshauses mit ihrem älteren Turm. Einer der verheerendsten Brände ereignete sich im Jahr 1751. Dabei wurde die gesamte Siedlung vernichtet. Vier Jahre später errichteten die Bewohner eine neue Kirche. Diese wurde 1856 aber wieder abgerissen und neu aufgebaut.

Auch danach fanden noch viele Veränderungen in und an der Döberitzer Kirche statt. Da das Gebäude nur einmal im Monat zum Gottesdienst genutzt wurde und immer mehr Mängel an und in der Kirche eine Sanierung notwendig machten, gründete sich im März 2015 ein überkonfessioneller Förderverein zum Erhalt der Döberitzer Kirche.

Das Ziel des Fördervereins war es, die Sanierung des Bauwerks voranzutreiben und die Kirche als Begegnungsstätte für verschiedene Projekte zu nutzen. Seit 2021 ist Silke Ebner die Vorsitzende des Fördervereins.

Döberitzer Kirche wurde umfassend saniert

„Die Döberitzer Kirche wurde von 2018/19 umfassend saniert. Die eingezogenen Wände der Winterkirche wurden zurückgebaut, und die Empore wiederaufgebaut. Auch die Orgel wurde gereinigt und neu gestimmt, erklärt Silke Ebner.

Die Orgel befindet sich jetzt wieder auf der Empore. Außerdem wurde eine Gasheizung installiert. Dazu haben hat der Verein ein Nutzungskonzept erstellt, Fördermittel beantragt und Veranstaltungen geplant, um die finanziellen Eigenleistungen aufbringen zu können. Der Umbau der Döberitzer Kirche zu einem multifunktionalen Musik- und Kunstzentrum wurde aus EU-Mitteln gefördert.

Döberitzer Kirche ist Begegnungsstätte Quelle: Jürgen Ohlwein

Die Wiedereröffnung des restaurierten Gotteshauses und die Wiederbelebung der alten Räume stellte den Verein in Coronazeiten vor große Herausforderungen, die er nach Ansicht der Vorsitzenden doch recht gut gemeistert hat.

Förderverein hat schon viele Ideen umgesetzt

Der Förderverein hat schon viele Ideen umgesetzt, welche die Kirche als idyllisch gelegene Begegnungsstätte ausmachen. So fanden nach dem Umbau bereits einige Musikkonzerte statt. Auch eine Bibliothek hat nun ihren Platz in einem abgetrennten Raum unter der Empore. Hier kann man sich Bücher aller Genres ausleihen.

„Wir haben hier über 700 Bücher und mediale Film- und Tonträger wie CDs und DVDs. Die Bibliothek wird eigentlich gut angenommen“, ist Silke Ebner zufrieden. Hier können die Besucher sich auch hinsetzen und lesen. Dazu bietet der Verein auch gern Kaffee oder Tee an. Die Bibliothek ist wie die offene Kirche jeden Samstag von 16 bis 17 Uhr geöffnet. Silke Ebner und Ute Przystawik sind für die Bibliothek verantwortlich. Die Bücher und Medien bekommen sie bei wechselndem Angebot von der Kreisbibliothek Havelland zur Verfügung gestellt.

Roland Bohm in der Bibliothek der Döberitzer Kirche bei Silke Ebner. Quelle: Jürgen Ohlwein

Ein ganz besonderes Erlebnis

Einer der Gäste, die die Bibliothek aufsuchen, ist Roland Bohm. Er war der Vorgänger von Silke Ebner als Vereinsvorsitzender und hat viel für den Verein seit seiner Gründung getan. An eine Begebenheit erinnert sich Silke Ebner gern zurück. Plötzlich stand ein Junger Mann vor der Kirche. Er war Musiker und befand sich gerade auf einer Reise nach Palermo. Das Spannende daran sei gewesen, dass er die 9000 Kilometer mit einem Ape (dreirädriger Kleintransporter) zurücklegen wollte. Er hieß Roland Kirchof. „Wir haben ihm gesagt, dass wir uns freuen würden, wenn er hier in der Kirche von seiner Reise berichten würde“, so Silke Ebner.

Tatsächlich kam der fahrende Musiker nach seiner Tour in die Kirche zurück. „Er erzählte von der Reise und sang dabei mit uns Volkslieder. Das hat den Besuchern soviel Spaß gemacht, dass wir ihn für dieses Jahr zu einem gemeinsamen Singen eingeladen haben. Er hat auch schon zugesagt.“

Märchenvorlesen auf der Empore

Auch die Kinder im Dorf will der Verein in seine Arbeit mit einbeziehen. „Wir haben zum Beispiel die Kinder mit ihren Eltern und Großeltern zum Märchenvorlesen eingeladen. Auf der Empore haben wir uns es mit Decken auf dem Boden gemütlich gemacht. Ich habe dann die Märchen von Hänsel und Gretel erzählt“, erinnert sich Silke Ebner. Natürlich hat sie das Märchen nicht einfach nur vorgelesen. Sie hat es frei erzählt und die Kinder aktiv mit einbezogen. Alle hätten einen großen Spaß gehabt.

Um die 39 Mitglieder zu motivieren hat Silke Ebner jetzt einen Fragebogen herausgeschickt. Hier können alle ihre eigenen Gedanken und Ideen mitteilen. Im März wird es dann ein Ideen-Café geben, wo man sich zu den Ideen verständigt.

Neue Ideen sind gefragt

Viele Ideen schwirren Silke Ebner im kopf herum. „Ich könnte mir ein Erzähl-Café oder Lese-Café vorstellen, wo man sich bei Kaffee und Tee regelmäßig zu bestimmten Themen trifft. Ein Kinderleseclub oder die Wiederauflage des Kinder-Freizeittreffs zum Basteln, Spielen, Spaßhaben und Lesen wäre auch eine Idee. Auf dem Kirchengrundstück könnten sich auch Döberitzer Vereine zum Feiern treffen. Gemeinsames singen, malen, alles ist möglich“, so Silke Ebner.

Einige Veranstaltungstermine stehen für dieses Jahr auch schon fest. So sind Konzerte im Rahmen der Veranstaltungsreihe Musikschulen öffnen Kirchen am 21. Mai und am 8.Oktober ab 15 Uhr geplant. Neben der Kooperation mit der Musikschule und der Bibliothek werden auch Kooperationen zwischen Kitas und dem Verein Tonart gepflegt. „Es gibt und gab viele verschiedene Ideen diese Kirche zu öffnen, mal schauen wie es sich entwickelt“, so Silke Ebner.

Von Jürgen Ohlwein