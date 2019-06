Rathenow/Potsdam

Das ist ungewöhnlich. Als der Staatsanwalt im Prozess gegen Bodo K. und Kevin M. sein Plädoyer halten wollte, musste er es unterbrechen. Der Grund: Bodo K. fühlte sich nicht mehr in bester Verfassung. Er könne der Verhandlung nicht mehr richtig folgen, hieß es nach dem Prozesstag am vergangenen Dienstag.

Viele Zeugen befragt

Am Montag wurde der Prozess fortgesetzt. 30 Verhandlungstage hat das Gericht bis zur vergangenen Woche bereits angesetzt. Weil die Angeklagten zunächst schwiegen, mussten Zeugen befragt werden, um die Umstände des Doppelmordes möglichst genau zu klären.

Das ist passiert

Und so muss es sich im Januar 2018 zugetragen haben: die Angeklagten stießen eines Abends zu den Opfern, die noch weitere Gäste hatten. Man kannte sich – konnte sich aber auch nicht leiden. An dem Abend blieben die beiden Angeklagten so lange, bis sie die einzigen verbliebenen Gäste des Paares waren. Nun setzte einer der Angeklagten der Frau zu und vergewaltigte die Frau. Dabei sollte es nicht bleiben. Nach Überzeugung des Staatsanwaltes gab es noch zwei weitere Vergewaltigungen.

Feuer gelegt

Der Partner der Frau musste das mit ansehen und wurde von dem zweiten Angeklagten daran gehindert, einzuschreiten. Nun entschlossen sich die Opfer, zur Polizei zu gehen, um K. und M. anzuzeigen. Einige Tage später suchten die Täter das Paar erneut auf. K. und M. verletzten ihre Opfer mit Stichen, fesselten beide in verschiedenen Räumen und legten Feuer.

Das Plädoyer

Der Staatsanwalt nahm sich Zeit, um die Persönlichkeit der beiden Angeklagten genauer zu schildern. Hier der Förderschüler Kevin M., der später Bodo K. kennenlernt und auf die schiefe Bahn gerät. M. ist massig und groß, wird unter Alkoholeinfluss auch aggressiv. Bodo K. hatte ein schwieriges Elternhaus, fängt an zu stehlen und bricht eine Lehre ab. K., so der Staatsanwalt weiter, sei ein Schlägertyp.

Plötzlich geschwächelt

Bis dahin kam der Staatsanwalt mit dem ersten Teil seines Plädoyers. Bodo K. ließ das Gericht zu dem Zeitpunkt wissen, er könne sich nicht mehr konzentrieren. Er klagte über Schlafmangel und Gewichtsverlust, K. ist in der psychiatrischen Klinik in Brandenburg/Havel untergebracht. Ob die körperliche Schwäche von K. etwas mit seiner Alkoholsucht zu tun haben könnte bleibt vorerst Spekulation.

Vielleicht irrelevant?

Der Umstand, dass sich beide Täter gegenseitig belasten, könnte für das Gericht keine Rolle spielen. Der vorsitzende Richter hatte bereits erklärt, er gehe davon aus, dass beide Angeklagter an dem Mord beteiligt sind.

Es geht weiter

In dieser Woche wird weiter verhandelt. Ende kommender Wochen will das Gericht sein Urteil fällen. Der Doppelmord mit zeitgleicher Brandstiftung war lange Stadtgespräch in Rathenow.

Von Joachim Wilisch