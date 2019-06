Grütz

Das Dorf Grütz an der Havel wurde 1382 erstmals urkundlich erwähnt. Am Samstag luden Heimatverein, Feuerwehr und Anglerverein zum Dorffest ein. Alle drei Vereine hatten Gründungsjubiläen – 15, 85 und 70 Jahre – zu begehen. Gefeiert wurde auf dem 2013 neu gestalteten Dorfplatz.

Zur Galerie Am Samstag luden in Grütz Heimatverein, Feuerwehr und Anglerverein zum Dorffest ein, um ihre Gründungsjubiläen – 15, 85 und 70 Jahre – gemeinsam, unter den „Augen“ des Storchennachwuchses im Nest auf dem alten Schlauchturm der Feuerwehr, auf dem 2013 neu gestalteten Dorfplatz zu feiern.

„Mit 36 Mitgliedern unter rund 150 Einwohnern ist unser Heimatverein Grütz gut aufgestellt. Aber wegen des hohen organisatorischen Aufwands feiern wir nicht in jedem Jahr ein Dorffest. Zuletzt ein kleines Fest 2018.“ Das erzählt Reiner Schirrmacher, Vereinsvorsitzender seit Gründung des Vereins 2004. „Nach der Eingemeindung zum 1. Januar 2002 wurde der Verein gegründet, um die Tradition des Ortes zu erhalten. Jedes Jahr organisieren wir einige regelmäßige Veranstaltungen.“ Vor 85 Jahren wurde die Freiwillige Feuerwehr in Grütz gegründet. Bereits 70 Jahre besteht der Anglerverein „Quappe“ Grütz.

Ganz früh am Wasser

Angler sind Frühaufsteher. So startete das Dorffest bereits 7.30 Uhr mit dem vereinsinternen Pokalangeln. „Am Grützer Vorfluter kann man Bleie, Jüster, Plötze und Barsche fangen“, sagt Vereinsvorsitzender Reno Haberland. Er übernahm vor zwei Jahren den Vereinsvorsitz.

Drei Generationen

Den Siegerpokal nahm Rainer Polte entgegen. Er angelte Fische mit einem Gesamtgewicht von 5350 Gramm innerhalb von zwei Stunden. Nach Frank Weidemann (Platz 2) belegte Hilmar Heise mit 2260 Gramm Platz 3. Unter den derzeit 21 Vereinsmitgliedern sind drei Generationen der Familie Heise.

Familie Heise liebt Quappe Grütz. Quelle: Uwe Hoffmann

Horst Heise, der im Sommer seinen 80. Geburtstag feiert, trat bereits zehn Jahre Gründung 1949 in den Verein ein und führte 52 Jahre lang dessen Geschicke. Seine Söhne Jörg (55) und Hilmar (60) sowie dessen Sohn Sandro (30) angeln ebenfalls. Auch Horsts Ehefrau Anita war viele Jahre im Verein.

Der Gummistiefel

Zum Fest boten die Angler Spaßwettbewerbe, wie Casting und Nudel-Schätzen an. Beim Gummistiefelweitwurf waren die gebürtigen Grützer Brüder Mark und Fabian Bollmann mit 31 und 29 Metern nicht zu schlagen. Aber auch kleine Gäste schlugen sich nicht schlecht. Die siebenjährige Emma aus Grütz warf ihren Gummistiefel auf 8,70 Meter.

Angebote für Kinder

Der Heimatverein Grütz organisierte zum Dorffest neben dem Würfelwettbewerb verschiedene Angebote für die kleinen Gäste, wie Entenangeln, Büchsenwerfen, Kinderschminken und das Bemalen eines ausgedienten Autos. „Den meisten Spaß haben die Helfer beim gemeinsamen Auf- und Abbau“, so Reiner Schirrmacher. Bevor am Abend der am Vortag des 1. Mai neben der Kirche aufgestellte Maibaum versteigert wurde, konnten die Gäste die Höhe der Birke schätzen.

Zu Beginn Glückwünsche

Zur Eröffnung gratulierten Bürgermeister Ronald Seeger und Stadtbrandmeister Jörg Eichmann den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr zu ihrem 85-jährigen Bestehen. Rainer Brüch, seit vier Jahren Ortsteilwehrführer der elf aktiven Kameraden, nahm auch die Glückwünsche der Ortsteilwehren Göttlin, Steckelsdorf und Böhne entgegen.

Bürgermeister Seeger (rechts) gratulierte. Quelle: Uwe Hoffmann

„Beim Spaßwettkampf geht es um Geschicklichkeit beim Kuppeln von Schläuchen. Handicap beim Abschießen von Blechbüchsen mit dem Wasserstrahl ist der Wassertransport mit Eimern und das Benutzen einer Handspritze“, so Rainer Brüch. Die Kameraden aus Böhne holten sich mit 3 Minuten und 43,96 Sekunden den Sieg. Nur fünf Sekunden länger brauchte der Gastgeber. Auf Platz 3 kämpfte sich die Wehr des benachbarten Göttlin. Am Nachmittag durften sich Mannschaften aus Besuchern mit den Gastwehren und Gastgeber Grütz im Tauziehen messen.

Tanz bis in die Nacht

Zudem gab der Spielmannszug des TSV Chemie Premnitz ein Platzkonzert. Am Abend feierten die Grützer mit ihren Gästen weit bis in die Nacht hinein. Als Gäste wurde auch das Vokalensemble „Steckelsdorfer Spatzen“ begrüßt.

Von Uwe Hoffmann