Rathenow

Zum 8. Drachenboot-Schülercup am Freitag, dem Vortag des 15. Rathenower Drachenbootrennens, sahen die Zuschauer in drei Läufen mit jeweils vier Rennen schnelle Wettkämpfe mit mehreren Zeiten unter einer Minute über 200 Meter.

In allen Klassen

Jeweils vier Teams in den Klassen 7./8. und 9./10. und zwei in Klasse 10./11. der Jahn-, Bürgel-, Duncker- und Pestalozzi-Schule kämpften um den Siegerpokal. Mit den zwei besten der drei Läufe siegten die Teams des Jahn-Gymnasiums in allen drei Altersklassen.

Die strahlenden Sieger im Schülercup Quelle: Uwe Hoffmann

Mit einer Gesamtzeit von 1:56,12 Minuten und der besten Tageszeit von 57,25 Sekunden lieferten sich die Jahn-Maxis (10./11.) mit den Jahn-Midis (8./9.), Gesamtzeit 1:57,83 und bester Einzellaufzeit 58,65 Sekunden, das härteste Rennen um die Qualifikation zum 15. Drachenbootrennen.

So geht es weiter

Aus Termingründen können aber beide Teams nicht am Samstag teilnehmen. Zum rennen am Samstag haben in diesem Jahr 24 Mannschaften ihre Teilnahme zugesagt. Die Rennen beginnen um 10 Uhr an der Optikpark-Mühle (Wasserwanderstützpunkt).

Die jugendlichen Sportler gaben alles. Quelle: Uwe Hoffmann

Die Sportlerparty ist am Abend im Mühleninnenhof des Optikparks und beginnt mit der Siegerehrung um 19 Uhr.

Von Uwe Hoffmann