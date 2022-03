Drei Straßen in Rathenow werden umgestaltet: Anwohner wollen Gehweg behalten

Rathenow

Es dürfte bald losgehen. Dann werden Tschaikowskistraße, Rotbuchenallee und Maxim-Gorki-Straße grundlegend umgestaltet.

Die Idee war, die Anwohner der Straßen bei einer Versammlung im Detail zu informieren. Fragen sollten an Ort und Stelle beantwortet werden. Das Treffen wurde abgesagt – die Corona-Vorschriften ließen die Versammlung nicht zu.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Stattdessen sollten die Anwohner sich schriftlich äußern. Wiltrud Weber gehört zu denen, die bis zum 17. Dezember vergangenen Jahres ihre Einwände vorgetragen hatten. Sie selbst weiß von vier weiteren Anwohnern. „Uns geht es in erster Linie um einen Fußgängerweg“, sagt Wiltrud Weber. Sie hatte sich an das Lesertelefon der MAZ gewendet.

Die Antworten

Die Einwendungen wurden wohl zur Kenntnis genommen – das Antwortschreiben sei aber so abgefasst, als würden die Vorträge der Anwohner keine Rolle spielen. „Das wurde alles abgeschmettert“, sagt Wiltrud Weber und ist enttäuscht.

Die Bäume bedecken den ganzen Gehweg. Quelle: Joachim Wilisch

Wer dieser Tage durch die Rotbuchenallee läuft erkennt allerdings, dass unbedingt etwas getan werden muss. Dort, wo die großen Buchen stehen, sind sie über den gesamten Gehweg gewachsen. Das Pflaster hebt sich. Gehbehinderte können hier gar nicht mehr laufen.

Parkende Autos

Dazu kommt, dass die Straße sehr eng ist und in beide Richtungen befahren werden darf. Da auf der einen Seite Autos parken, wird das zum Geduldsspiel.

Das ist geplant

Geplant ist nun eine Art Spielstraße. Denn die Bäume müssen unbedingt erhalten bleiben. Um die 150 Jahre sind sie alt und allesamt gesund. Das bestätigt ein Baumgutachten, das im vergangenen Jahr im Bauausschuss vorgestellt worden war.

Blick von der Tschaikowskistraße zur Rotbuchenallee. Quelle: Joachim Wilisch

Das Projekt kann nicht zurückgestellt werden, denn der Wasser- und Abwasserverband will die Straße aufreißen, um die Versorgungsleitungen zu erneuern. „Das verstehen wir ja auch“, sagt Wiltrud Weber. „Aber dann hätte man ja alles so lassen können, wie vorher.“

Lesen Sie auch Neue Leitungen, neuer Belag: Drei Rathenower Straßen werden umgekrempelt

Weil die Bäume in Zukunft auf einer unversiegelten Teilfläche stehen sollen, wird es schwer, noch einen Gehweg aufzubauen. Darum gibt es diesen Weg für Fußgänger und Radfahrer nicht mehr. Alle Verkehrsteilnehmer – auch die Fußgänger – sollen die gesamte Straßenbreite nutzen.

Kinder haben Vorfahrt

Autofahrer dürfen hier nach dem Ende der Bauarbeiten nur noch Schritttempo fahren. Fußgänger dürfen nicht behindert oder bedrängt werden. Spielende Kinder haben auf jeden Fall Vorfahrt.

Polizeikontrollen

Wiltrud Weber glaubt nicht, dass die Autofahrer so viel Rücksicht nehmen werden. Am Dienstag betonte ein Radfahrer, der in der Tschaikowski-Straße wohnt, das müsse die Polizei schon kontrollieren – und zwar regelmäßig.

So sieht es derzeit aus. Quelle: Joachim Wilisch

Auch die Verkehrsführung wird umgestaltet, weil die Straßen so eng sind: Einbahnstraßen sollen verhindern, dass sich Fahrzeuge begegnen. In die Maxim-Gorki-Straße wird man nur noch von der Berliner Straße hineinfahren können. Am Ende der Straße geht es nach links oder nach rechts in die Rotbuchenallee.

Lesen Sie auch Bürger fordert wieder freie Fahrt durch die Rathenower Mittelstraße

Den Gegenverkehr müssen die Autofahrer nicht befürchten. Denn auch die Rotbuchenallee wird nur in die beschriebene Richtung befahren werden können. Das heißt, ein Einbiegen vom Friedrich-Ebert-Ring ist künftig ebenso untersagt wie eine Einfahrt von der Tschaikowskistraße.

Die Einbahnstraßen

Letztere wird nämlich ebenfalls zur Einbahnstraße: Ein Einbiegen in die Tschaikowskistraße von der Berliner Straße ist dann untersagt.

Vor knapp einem Jahr hatte Jens Hubald, damals noch Stadtplaner im Rathenower Rathaus, die Pläne erstmals vorgestellt.

Die Gehwege kommen weg. Quelle: Joachim Wilisch

Wiltrud Weber hatte gehofft, dass mit den Anwohnern, nachdem die Versammlung im vergangenen Herbst abgesagt werden musste, noch einmal gesprochen wird. Stadtplaner Jens Hubald hatte darauf verwiesen, dass die Bäume erhalten werden müssen und eine Gehweglösung daher nicht in Frage kommt.

Veränderte Farbgebung

Die Anwohner glauben, dass die Bäume in ihren Gärten schon genug Schatten spenden, so dass die Straße mit einem Gehweg versehen werden könnte. Ein Gehweg könne, so Hubald vor einem Jahr, optisch abgetrennt werden – etwa durch eine veränderte Farbgebung.

Wiltrud Weber besteht auf einer Antwort, die ihr plausibel erscheint. „Es ist so viel von Bürgernähe die Rede – jetzt könnte man das unter Beweis stellen.“

Von Joachim Wilisch