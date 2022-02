Dreister Einbruch in Rathenow: Diebe stehlen Geldautomaten aus Tankstelle

Rathenow

Mehrere Personen haben in der Nacht zu Montag in die Tankstelle in der Rhinower Landstraße in Rathenow eingebrochen. Ein Passant beobachtete sie und sah, wie sie einen Geldautomaten in ein Fahrzeug verluden und flüchteten.

Alarmierte Polizisten stießen bei ihrer Fahndung sogar auf das mutmaßliche Fluchtfahrzeug, dessen Fahrer sich der Kontrolle entzog. Das Auto wurde schließlich im Bereich Walsleben aufgefunden, wo es gegen einen Baum geprallt war. Personen waren nicht mehr vor Ort. Bei der anschließenden Suche nach möglichen Tatverdächtigen kam auch ein Fährtenspürhund zum Einsatz.

Einer der mutmaßlichen Täter gefasst

Polizeibeamte stellten schließlich einen möglichen Tatverdächtigen, der leicht verletzt war und daher zunächst ins Krankenhaus kam. Er wurde vorläufig festgenommen und anschließend ins Gewahrsam gebracht. Die polizeilichen Maßnahmen dauern derzeit weiter an.

Das mutmaßliche Tatfahrzeug, in dem sich auch noch der Geldautomat befand, wurde sichergestellt und eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen in dem Fall führt das Landeskriminalamt.

Von MAZonline