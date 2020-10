Rathenow

Ein besonders dreister Fahrraddiebstahl ereignete sich am Freitagnachmittag in einem Baumarkt am Schwedendamm. Ein unbekannter Mann war mit einem 1200 Euro teuren E-Bike durch den Haupteingang nach draußen marschiert, ohne zu bezahlen. Die Polizei bittet Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben, sich zu melden.

Von MAZ