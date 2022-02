Drogen in Rathenow: Die Jugend spricht Klartext und will endlich Antworten

Rathenow

Nein, nicht nur die Abgeordneten der havelländischen Kreisstadt diskutieren über das Drogenproblem in Rathenow. Auch die Jugend beschäftigt der laut einer Umfrage übermäßige Konsum, der Rathenow bereits einen zweifelhaften Ruf eingebracht hat.

„Rathenow wird als Drogen-Stadt abgestempelt. Es gibt sogar schon Lieder dar-über“, ärgert sich Fiete Schneider. Der 17-Jährige ist Schülersprecher an der Duncker-Oberschule und beobachtet immer wieder, dass schon Schüler, die frisch von der Grundschule kommen, zu Joints greifen.

„Nicht der Rideplatz hat ein Drogenproblem oder einzelne Schulen, die ganze Stadt hat ein Drogenpro-blem“, macht der Schülersprecher deutlich. Egal, ob man am Körgraben oder in der Innenstadt unterwegs ist, an verschiedenen Orten könne man die Gerüche von Marihuana wahrnehmen.

Auch für Jule Borchert, ebenfalls Schülersprecherin an der Duncker Oberschule, ist das nichts Ungewöhnliches. Sie habe schon häufiger Jugendliche beim Kiffen gesehen und kenne selbst Konsumenten.

Jede Schule in Rathenow hat ihren eigenen Dealer

„Eigentlich kennt jeder jemanden“, so die 16-Jährige.„Das ist aber kein Phänomen unserer Schule. In allen Schulen gibt es dieses Problem. Man kann sagen, jede Schule hat ihre eigenen Dealer und eigene Drogenkreise“, erklärt Fiete Schneider.

In erster Linie gehe es dabei um den Konsum von Marihuana, aber auch chemische Drogen seien sehr beliebt. Die Sucht zu befriedigen, sei in Rathenow kein Problem. Obwohl die beiden Schülersprecher selbst nichts mit Drogen am Hut haben, wissen sie dennoch, wo sie welche bekommen können.

„Es ist überhaupt nicht schwer, an Gras zu kommen, aber auch Chemo-Sachen, wie Speed oder Ähnliches, kann man sich ohne Probleme in unserer Stadt besorgen“, erzählt Fiete Schneider. Das Problem, sagen er und Jule Borchert, ziehe sich durch sämtliche Schichten und Altersgruppen. Mädchen seien ebenso betroffen wie Jungs

„Oft fängt es mit dem Rauchen an, und das schon in der Grundschule. Das wird dann irgendwann langweilig und es dauert nicht lange, bis sie zum Joint greifen“, erzählt Jule Borchert. Immer wieder habe sie erlebt, dass Schüler, die von der Grundschule an eine weiterführende Schule wechseln, bereits mit dem Kiffen vertraut sind. „Manchmal ist es auch eine Art Zwang, weil man dazugehören möchte“, ergänzt Fiete Schneider.

Rathenows Bürgermeisterkandidaten sind gefragt

Er und Jule Borchert wollen, dass endlich etwas passiert. Sie wünschen sich mehr Präsenz seitens der Polizei und des Ordnungsamts. Aber nicht nur Präsenz. Es reiche nicht, dass Mitarbeiter der Verwaltung umherfahren und Knöllchen verteilen. Es müsse klare Ansagen geben.

Viele Lehrer ihrer Schule würden das bereits tun. Nun wollen sie von den Bürgermeisterkandidaten wissen, wie ihre Sicht auf das Drogenproblem in Rathenow ist und was sie konkret dagegen unternehmen wollen.

Von Christin Schmidt